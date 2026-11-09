Narcis Bujor nu s-a mai abținut și a răbufnit! Mesajul cu subînțeles transmis pentru unul dintre concurenții Insula Iubirii

Narcis Bujor s-a numărat printre ispitele masculine care au revenit la Insula Iubirii. De această dată, ispita s-a apropiat mult de Bianca Iotu, pe care a ajutat-o să realizeze că se află în relația nepotrivită. Ei bine, parcursul său la Insula Iubirii sezonul 10 a fost judecat aspru de unii concurenți, iar acum Narcis Bujor a venit cu replica. Ispita nu s-a mai abținut și le-a dat peste nas lui Remi, dar și Prințului Marco.

După ce Bianca Iotu a picat în ispită cu Narcis Bujor, criticile au fost numeroase la adresa celor doi. Așa cum era de așteptat, Remi a fost unul dintre cei care au aruncat cu pietre, dar nici Prințul Marco nu s-a abținut și l-a criticat din plin pe Narcis. Ei bine, acum, roata s-a întors și ispita masculină a ieșit la atac.

Narcis Bujor, mesaj dur pentru Prințul Marco și Remi

Recent, Narcis Bujor a venit în mediul online cu un mesaj ce a atras atenția. După ce a fost criticat și jignit, acesta a decis că a venit momentul să răspundă. Imediat după ce în ultimul episod Insula Iubirii Marco a picat în ispită cu Gabriella, Narcis a postat un mesaj în care pare că face din plin referire la acesta, dar și la Remi.

Ispita a vorbit despre faptul că unii care l-au judecat au ajuns în situații similare, iar pentru povestea lor găsesc scuze perfecte. Narcis a subliniat că deși a fost jignit de unele persoane a ales să nu răspundă, însă dublul standard pe care unii îl practică l-a făcut să reacționeze.

„E interesant cât de ușor unii oameni își permit să judece, să jignească și să umilească, până când viața îi pune în situații asemănătoare. Am fost ținta unor atacuri și jigniri gratuite, dar am ales să nu răspund în aceeași manieră. Nu din lipsă de argumente, ci din respect pentru mine. Eu mi-am asumat rolul pe care l-am avut, fără să fac promisiuni pe care ulterior să le încalc. Alții au intrat cu principii și angajamente pe care propriile alegeri le-au pus la încercare. Nu judec pe nimeni pentru deciziile sale. Însă cred că nimeni nu ar trebui să pretindă de la ceilalți un respect pe care el însuși nu este capabil să îl ofere. Caracterul nu se măsoară în cât de aspru îi judeci pe ceilalți, ci în cât de fidel rămâi propriilor principii atunci când vine rândul tău să fii pus la încercare. Iar când ceea ce condamni la alții devine ceea ce justifici la tine, nu mai vorbim despre principii, ci despre un dublu standard. Respectul nu este o obligație doar pentru ceilalți. Este, înainte de toate, o dovadă a propriului caracter”, a scris Narcis Bujor, în mediul online.

Postarea ispitei masculine a atras rapid atenția, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt. Mulți au fost cei care au presupus că mesajul lui Narcis îl vizează direct pe Prințul Marco, dar face referire și la Remi, după cum au speculat internauții.

„Am eu impresia sau sunt cu dedicație? Fără număr pentru Marco; Nu dăm nume că se supără Marco; Remi și Marco sunt vizați; E clar despre cine e vorba. Bravo, Narcis!”, sunt doar câteva din comentariile din mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Bianca Iotu, cerută de soție de Narcis? Cuvintele lui Bibi care pot arunca în aer Insula: „Dacă vreți să vedeți cât de happy sunt, uitați-vă puțin la inelul meu!”

Remi Dobre, acuzații penale la adresa lui Narcis. Îl acuză că lanțul de aur de la gât ar fi FURAT de la cineva

Foto: Instagram