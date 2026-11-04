Bianca Iotu, cerută de soție de Narcis? Cuvintele lui Bibi care pot arunca în aer Insula: „Dacă vreți să vedeți cât de happy sunt, uitați-vă puțin la inelul meu!”

Bianca Iotu a stârnit noi speculații despre relația sa cu ispita Narcis Bujor după o postare făcută pe rețelele sociale. Referindu-se la ultimul bonfire, concurenta de la Insula Iubirii a atras atenția asupra unui inel purtat pe degetul inelar al mâinii stângi, alimentând speculațiile despre o relație mai serioasă cu Narcis.

Într-o postare pe Facebook, Bianca Iotu a făcut o declarație surprinzătoare, invitându-i pe cei care o urmăresc să observe bijuteria pe care o poartă.

„Câteva poze de la Bonfire-ul de aseară… O admir pe Claudia pentru sinceritatea și curajul ei și o privesc cu drag, ca pe o surioară mai mică. Îmi place energia noastră, râsetele și faptul că ne bucurăm una de cealaltă. Singura fără colier, dar cu inima mai ușoară ca niciodată. Iar dacă vreți să vedeți cât de HAPPY sunt, uitați-vă puțin la inelul meu!”, a spus Bibi.

Detaliul care a atras atenția este poziția inelului. Bijuteria se află pe degetul inelar al mâinii stângi, acolo unde este purtat, în mod tradițional, inelul de logodnă. Nu este exclus să fie doar un cadou primit chiar de la Narcis ori un accesoriu ales de concurentă, fără vreo semnificație specială. Cu toate acestea, felul în care Bianca a atras atenția asupra inelului lasă loc interpretărilor.

Ce s-a întâmplat între Bianca Iotu, Narcis și Remi la Insula Iubirii

Bianca Iotu a intrat în emisiunea de la Antena 1 alături de Remi Dobre, însă relația lor a început să se destrame pe parcursul experienței din Thailanda.

Concurenta s-a apropiat de Narcis Bujor, iar atracția dintre cei doi a devenit tot mai evidentă. Au existat săruturi și momente intime, iar Bianca a recunoscut că nu regretă ceea ce s-a întâmplat.

Bibi a mărturisit că legătura cu Narcis este diferită de cea pe care o avusese cu Remi, vorbind despre o conexiune emoțională pe care nu se aștepta să o descopere în emisiune.

Ulterior, Bianca a decis să renunțe la relația cu Remi, aruncând în foc colierul care simboliza legătura lor. Apropierea dintre Bibi și Narcis a continuat și după acest moment. În ediția difuzată pe 31 octombrie, cei doi s-au sărutat pasional în drum spre club, fără să se mai ascundă de camerele de filmat sau de celelalte persoane din vilă.

Ce spune fratele Biancăi despre relația cu Remi

Viața sentimentală a Biancăi a fost comentată recent și de fratele acesteia, Sebastian Iotu, invitat în emisiunea CANCAN pe insulă.

Acesta a dezvăluit că îl cunoștea pe Remi încă din liceu și că nu a privit cu ochi buni relația dintre el și sora sa.

Sebastian a povestit că Bianca și Remi s-au apropiat după o întâlnire în timpul unei vacanțe în Spania. Când a aflat că cei doi formează un cuplu, reacția lui a fost atât de puternică, încât nu le-a mai vorbit timp de două săptămâni.

„Mi-a picat fața. Am zis că mă duc și-l bat”, a mărturisit fratele concurentei.

Acesta a explicat că o avertizase pe Bianca în legătură cu comportamentul lui Remi.

„Eu i-am povestit ei că Remi e mai afemeiat, știam că îi fug ochii în stânga și în dreapta. Eu îi voiam binele ei”, a declarat Sebastian Iotu.

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