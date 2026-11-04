Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale

A fost nevoie de patru ani ca telenovela cu Eduard Novak și consiliera voluptoasă să ajungă, în sfârșit, la un soi de final. Fostul ministru al Sportului nu recunoaște nici acum că a avut o poveste de amor pe ascuns cu una dintre consilierele sale. Dar uite că, după atâta timp, misterul nu s-a lăsat îngropat! Recent, CANCAN.RO a stat de vorbă cu fostul politician și a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, între el și doamna în fustiță. Hai că ne-a ținut ceva vreme cu sufletul la gură.

În 2022, Eduard Novak a fost prins ieșind din apartamentul său de pe Barbu Văcărescu alături de consiliera sa, Ionela. CANCAN.RO a aflat atunci că brunețica făcea drumuri tocmai din Baia Mare până în Capitală pentru a petrece noaptea cu fostul ministru. Navetă, nu glumă! Cei doi au fost fotografiați și la micul dejun, la Chocolat Ateneu, că doar o noapte întreagă nu se încheia cu stomacul gol.

Iar când au început să circule zvonurile despre cadouri și declarații de dragoste, povestea a prins gust de telenovelă cu buget serios. O brunetă voluptuoasă, un ministru însurat și o cafea care, după patru ani, încă nu s-a răcit.

Ce treabă a avut cu consiliera voluptoasă

După ce a fost surprins cu consiliera sexy, Eduard Novak a trebuit să se prezinte de urgență la sediul partidului UDMR, situat pe Bulevardul Națiunile Unite, în Capitală. Partidul i-a cerut explicații pentru amantlâc și, cel mai probabil, și pentru cadourile pe care i le-a oferit brunetei. Vă dați seama ce ședință! În loc de discuții despre sport, performanță și politică, omul a ajuns să dea lămuriri despre programul cafelelor și presupusele escapade. Nu tocmai genul de subiect pe care îl treci în raportul de activitate!

Acum, la 4 ani distanță, fostul ministru a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ce fel de relație a avut cu consiliera în fustiță mulată. Novak a declarat că n-a avut niciodată amantă și că pur și simplu a băut o cafea cu brunețica în drum spre muncă. Atât! Nicio poveste de dragoste, nicio aventură, nicio inimă frântă.

„Am ieșit dintr-un bloc cu 300 de apartamente, împreună cu colega mea. Sunt căsătorit și nu am avut niciodată o amantă. Am fost la cafea în drum spre muncă”, a spus Eduard Novak pentru CANCAN.RO.

Fostul ministru a avut curajul să vorbească abia la 4 ani distanță. Consiliera a dispărut din peisaj de atunci, dar în 2022 a cerut 100.000 de euro, „prejudiciul estimat provizoriu”, pentru că publicația noastră a dezvăluit că a petrecut o noapte cu ministrul. O sumă deloc de neglijat pentru o poveste care, în versiunea lui Novak, s-a rezumat la o cafea în drum spre muncă.

Scandalul s-a terminat după patru ani

Ce să spunem? Totul e bine când se termină cu bine. Fostul ministru a elucidat misterul, iar bruneta voluptuoasă și-a văzut de viață mai departe.

Eduard Novak s-a născut pe 28 iulie 1976, la Miercurea Ciuc, și este căsătorit de mai bine de 20 de ani cu Laura, femeia care i-a dăruit trei copii.

Soția și copiii își văd în continuare de viața lor, fostul ministru vine acasă în fiecare weekend, iar scandalul cu bruneta pare să fi ajuns, în sfârșit, la ultimul episod. Novak a dat explicațiile, misterul cafelei a fost elucidat, iar doamna în fustiță a ieșit demult din peisaj. Fiecare cu programul lui, fiecare cu drumul lui, iar telenovela din 2022 poate fi trecută la arhivă. După patru ani, s-a tras cortina!

De numele fostului ministru al Sportului se leagă o vastă activitate sportivă. Iniţial, a practicat patinajul viteză, perioadă în care a suferit un grav accident de mașină, în urma căruia și-a pierdut un picior. S-a întâmplat în 1996, moment în care a trecut la ciclism şi a devenit sportiv profesionist.

Eduard Novak este singurul campion paralimpic din istoria României. La Jocurile Paralimpice de la Londra, din 2012, a câştigat medalia de aur în proba de urmărire pe pistă şi pe cea de argint în proba de contratimp pe şosea.

La ediţia de la Beijing, din 2008, a cucerit medalia de argint în proba de contratimp pe şosea. În sport, Novak a demonstrat că știe să treacă linia de sosire cu medalii.

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