Ce se ascunde în spatele plecării Alinei Crișan din Direcția 5. Abia acum s-a aflat de ce a părăsit trupa

Alina Crișan a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, de ce a ales să plece din trupa Direcția 5, după zece ani petrecuți alături de Marian Ionescu și Cristi Enache. În ultima perioadă, artista a fost tot mai rar văzută la concertele și în videoclipurile formației, iar absența ei a stârnit curiozitatea fanilor. Acum, cântăreața a lămurit ce s-a întâmplat.

Alina Crișan a intrat în trupa Direcția 5 în urmă cu zece ani. Anul trecut, artista și-a surprins fanii când a anunțat că pregătește lansarea primei sale melodii solo. De atunci, aparițiile ei la concertele trupei și în videoclipurile Direcției 5 au devenit tot mai rare, iar schimbarea nu a trecut neobservată.

Cântăreața a recunoscut că nu mai face parte oficial din trupa lui Marian Ionescu, dar că mai colaborează cu foștii colegi. Alina a explicat că simte nevoia să se ocupe mai mult de muzica ei și să-și urmeze propriul drum. Asta nu înseamnă, însă, că regretă perioada petrecută în Direcția 5. Ba chiar a spus că acei zece ani au fost unii dintre cei mai frumoși din cariera ei.

„După zece ani alături de Direcția 5, am simțit că a venit momentul să mă concentrez mai mult pe propriul meu drum artistic. A fost o perioadă minunată, în care am învățat enorm, nu doar din punct de vedere muzical, ci și în ceea ce privește organizarea, producția și tot ceea ce înseamnă construirea unui proiect muzical solid. Sunt lucruri care astăzi îmi sunt extrem de utile. Mi-am dorit să acord mai mult timp și energie proiectului meu, să am libertatea de a explora și alte direcții muzicale și de a mă implica în colaborări diferite. Colaborăm în continuare și mă bucur de fiecare dată când cântăm împreună. Au fost zece ani foarte importanți pentru mine. Pot spune că au fost cei mai frumoși zece ani din cariera mea”, a declarat artista pentru CANCAN.RO.

Are planuri mari

Dar ce urmează pentru Alina după despărțirea de Direcția 5? Artista nu pare să ducă lipsă de planuri și nici de ambiție. Vrea să-și pună proiectul solo în prim-plan și să lanseze melodii noi. Practic, după un deceniu petrecut într-o trupă cunoscută, cântăreața vrea să demonstreze ce poate pe cont propriu și să-și facă propriul nume în muzică.

„Îmi doresc să dezvolt și să consolidez proiectul meu, Alina Crișan, alături de trupa mea. Nu este un început de la zero, pentru că am în spate peste 20 de ani de experiență, dar este un capitol în care vreau să pun și mai mult accent pe identitatea mea artistică. Îmi doresc să lansez piese noi, să lucrez la un album și să construiesc un repertoriu care să mă reprezinte în totalitate. Am foarte multe idei și, sincer, mă entuziasmează perioada care urmează”, a spus ea.

Cum este Alina Crișan în spatele reflectoarelor

Alina Crișan a povestit și despre femeia care se ascunde în spatele reflectoarelor. Artista a recunoscutcă nu este mereu omul energic pe care publicul îl vede la concerte. Are o latură sensibilă, iubește oamenii dragi, dar are și momente în care preferă să închidă ușa în urma ei și să rămână doar cu propriile gânduri.

„Sunt un om cu bune și cu rele, ca toată lumea. Îmi plac lucrurile simple, dar recunosc că am și o slăbiciune pentru cele sofisticate. Îmi place să fiu înconjurată de oameni dragi, dar am și o nevoie foarte mare de liniște și de momente doar pentru mine. Îmi place singurătatea, în sensul ei frumos. Să mă retrag, să respir, să-mi pun gândurile în ordine, să nu trebuiască să fiu tot timpul prezentă undeva. Cred că, dincolo de scenă, sunt un om destul de sensibil, cu multe contradicții, cu momente de curaj și momente de vulnerabilitate. Nu încerc să fiu perfectă și nici nu mai simt nevoia să demonstrez ceva tot timpul. Încerc doar să fiu cât mai împăcată cu mine și cu alegerile mele”, a mărturisit Alina.

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