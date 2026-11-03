Ce se ascunde în spatele plecării Alinei Crișan din Direcția 5. Abia acum s-a aflat de ce a părăsit trupa

Ce se ascunde în spatele plecării Alinei Crișan din Direcția 5. Abia acum s-a aflat de ce a părăsit trupa
Galerie Foto 13
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alina Crișan a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, de ce a ales să plece din trupa Direcția 5, după zece ani petrecuți alături de Marian Ionescu și Cristi Enache. În ultima perioadă, artista a fost tot mai rar văzută la concertele și în videoclipurile formației, iar absența ei a stârnit curiozitatea fanilor. Acum, cântăreața a lămurit ce s-a întâmplat.

Alina Crișan a intrat în trupa Direcția 5 în urmă cu zece ani. Anul trecut, artista și-a surprins fanii când a anunțat că pregătește lansarea primei sale melodii solo. De atunci, aparițiile ei la concertele trupei și în videoclipurile Direcției 5 au devenit tot mai rare, iar schimbarea nu a trecut neobservată.

Cântăreața a recunoscut că nu mai face parte oficial din trupa lui Marian Ionescu, dar că mai colaborează cu foștii colegi. Alina a explicat că simte nevoia să se ocupe mai mult de muzica ei și să-și urmeze propriul drum. Asta nu înseamnă, însă, că regretă perioada petrecută în Direcția 5. Ba chiar a spus că acei zece ani au fost unii dintre cei mai frumoși din cariera ei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

„După zece ani alături de Direcția 5, am simțit că a venit momentul să mă concentrez mai mult pe propriul meu drum artistic. A fost o perioadă minunată, în care am învățat enorm, nu doar din punct de vedere muzical, ci și în ceea ce privește organizarea, producția și tot ceea ce înseamnă construirea unui proiect muzical solid. Sunt lucruri care astăzi îmi sunt extrem de utile.

Mi-am dorit să acord mai mult timp și energie proiectului meu, să am libertatea de a explora și alte direcții muzicale și de a mă implica în colaborări diferite. Colaborăm în continuare și mă bucur de fiecare dată când cântăm împreună. Au fost zece ani foarte importanți pentru mine. Pot spune că au fost cei mai frumoși zece ani din cariera mea”, a declarat artista pentru CANCAN.RO.

Alina Crișan, Cristi Enache și Carmin Ionescu

Alina Crișan, Cristi Enache și Carmin Ionescu. Sursa foto Social Media

Are planuri mari

Dar ce urmează pentru Alina după despărțirea de Direcția 5? Artista nu pare să ducă lipsă de planuri și nici de ambiție. Vrea să-și pună proiectul solo în prim-plan și să lanseze melodii noi. Practic, după un deceniu petrecut într-o trupă cunoscută, cântăreața vrea să demonstreze ce poate pe cont propriu și să-și facă propriul nume în muzică.

„Îmi doresc să dezvolt și să consolidez proiectul meu, Alina Crișan, alături de trupa mea. Nu este un început de la zero, pentru că am în spate peste 20 de ani de experiență, dar este un capitol în care vreau să pun și mai mult accent pe identitatea mea artistică. Îmi doresc să lansez piese noi, să lucrez la un album și să construiesc un repertoriu care să mă reprezinte în totalitate. Am foarte multe idei și, sincer, mă entuziasmează perioada care urmează”, a spus ea.

Cum este Alina Crișan în spatele reflectoarelor

Alina Crișan a povestit și despre femeia care se ascunde în spatele reflectoarelor. Artista a recunoscutcă nu este mereu omul energic pe care publicul îl vede la concerte. Are o latură sensibilă, iubește oamenii dragi, dar are și momente în care preferă să închidă ușa în urma ei și să rămână doar cu propriile gânduri.

„Sunt un om cu bune și cu rele, ca toată lumea. Îmi plac lucrurile simple, dar recunosc că am și o slăbiciune pentru cele sofisticate. Îmi place să fiu înconjurată de oameni dragi, dar am și o nevoie foarte mare de liniște și de momente doar pentru mine. Îmi place singurătatea, în sensul ei frumos. Să mă retrag, să respir, să-mi pun gândurile în ordine, să nu trebuiască să fiu tot timpul prezentă undeva.

Cred că, dincolo de scenă, sunt un om destul de sensibil, cu multe contradicții, cu momente de curaj și momente de vulnerabilitate. Nu încerc să fiu perfectă și nici nu mai simt nevoia să demonstrez ceva tot timpul. Încerc doar să fiu cât mai împăcată cu mine și cu alegerile mele”, a mărturisit Alina.

VEZI ȘI: Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis

Alina Crişan, evacuată din casă de proprietarul Gheorghe Hagi, pentru datorii la chirie de 10.000 euro!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Văduva lui Leo Iorga și-a refăcut viața și dezvăluie care au fost ultimele cuvinte ale fostului solist al trupei Compact: „O să mănânc această felie de pâine!”
Văduva lui Leo Iorga și-a refăcut viața și dezvăluie care au fost ultimele cuvinte ale fostului solist al trupei Compact: „O să mănânc această felie de pâine!”
Fiica lui Ioniță dezvăluie cum a ajuns în depresie după o întâlnire cu propriul tată: „Viorica de la Clejani m-a urât toată viața”
Fiica lui Ioniță dezvăluie cum a ajuns în depresie după o întâlnire cu propriul tată: „Viorica de la Clejani m-a urât toată viața”
Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii spune totul despre relația dintre sora lui și Remi: „I-am spus că e mai afemeiat”
Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii spune totul despre relația dintre sora lui și Remi: „I-am spus că e mai afemeiat”
Augustin Matei a refuzat să creeze o piesă de colecție pentru Ciprian Marica: „Eu nu fac ceas cu prosop!”
Augustin Matei a refuzat să creeze o piesă de colecție pentru Ciprian Marica: „Eu nu fac ceas cu prosop!”
Adevărul în cazul Daimon Club. „Incendiul a afectat doar restaurantul și o anexă, în timp ce restul de construcții nu au suferit pagube”. Declarații exclusive.
Adevărul în cazul Daimon Club. „Incendiul a afectat doar restaurantul și o anexă, în timp ce restul de construcții nu au suferit pagube”. Declarații exclusive.
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.