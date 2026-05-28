Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis

Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A, a fost condamnată la închisoare după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Ce pedeapsă a primit artista?

Potrivit informațiilor din spațiul public, la finalul anul 2023, Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A și fosta membră a formației Direcția 5, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cazul a ajuns în instanță.

Alina Crișan, fosta membră a trupei A.S.I.A, condamnată la închisoare

La începutul anului 2026, ea primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care trebuie să respecte mai mult obligații impuse de Serviciul de Probațiune.

Alina Crișan a rămas în libertate, însă trebuie să se prezinte periodic la probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia instanței nu este definitivă și ar putea fi atacată în termen de 30 de zile.

„În temeiul art. 336 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., cu referire la art. 396 alin. 1, alin. 2 și alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpata CRIȘAN DIANA ALISA la pedeapsa principală de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (fapta din data de 06.12.2023). În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei principale de 8 (opt) luni închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, termen stabilit în condițiile art. 92 din Codul penal și care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.(…)”, se arată în decizia instanței.

