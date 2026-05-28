Înscriere la Bacalaureat 2026. Ce documente ai nevoie și cum se face

Începe prima etapă a Bacalaureatului 2026 pentru elevii din anii terminali. Înscrierea la Bacalaureat 2026 este primul pas oficial pentru elevii care urmează să susțină examenul maturității. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, depunerea actelor necesare va avea loc la începutul lunii iunie, înainte de desfășurarea probelor de competențe și a examenelor scrise. Candidații trebuie să știe ce documente sunt necesare, unde se depun și care este procedura de înscriere pentru a evita problemele administrative înaintea examenului.

Elevii claselor din anii terminali vor urma toate etapele în următoarele săptămâni pentru a se înscrie la Bacalaureat 2026.

Conform calendarului oficial, elevii care termină studiile liceale se vor putea înscrie la sesiunea iunie-iulie 2026 în perioada 2-4 iunie.

Elevii trebuie să depună documentele pentru a participa la examen, acesta fiind începutul oficial al procesului de certificare a competențelor și cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de liceu.

Când se termină cursurile pentru elevii care dau Bacalaureatul

După depunerea dosarelor, elevii din anii terminali vor încheia cursurile și se vor pregăti pentru examen.

Conform structurii anului școlar 2025-2026, ultima zi de școală pentru absolvenții de clasa a XII-a și pentru cei de clasa a XIII-a de la seral și cu frecvență redusă este 4 iunie 2026.

Primele probe la Bacalaureat

Elevii vor începe Bacalaureatul cu probele de evaluare a competențelor. Acestea se vor desfășura imediat după terminarea cursurilor și sunt menite să testeze abilitățile de comunicare și competențele digitale ale candidaților.

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română va avea loc în perioada 8-10 iunie.

Proba de comunicare orală în limba maternă este programată în zilele de 10 și 11 iunie, iar evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc între 11 și 12 iunie.

Ultima etapă este reprezentată de evaluarea competențelor digitale, care este programată în intervalul 15-17 iunie 2026.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

Examenul scris de Bacalaureat va începe la sfârșitul lunii iunie și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la Limba și literatura română este programată pentru 29 iunie 2026.

Ulterior, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului.

Proba la alegere a profilului și specializării va avea loc pe 2 iulie, iar examenul de Bacalaureat 2026 se încheie pe 3 iulie cu proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Primele rezultate se afișează pe 7 iulie 2026. În aceeași zi, candidații vor putea depune contestații și vor putea să își vadă lucrările.

Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8-9 iulie, iar soluționarea contestațiilor este programată pentru 9 și 10 iulie.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate până pe 13 iulie.

Calendar Bacalaureat 2026

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea Bacalaureat iulie-august 2026

Elevii care se vor înscrie în a doua sesiune de Bacalaureat vor avea șansa să o facă între 14 și 21 iulie 2026. Probele de competențe se vor susține între 3 și 6 august.

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigență: 3-4 august 2026

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A: 4-5 august 2026

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B: 5-6 august 2026

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C: 6-7 august 2026

Evaluarea competențelor digitale – proba D: 6-7 august 2026

Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă: 10 august 2026

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă: 11 august 2026

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă: 12 august 2026

Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă: 13 august 2026

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00): 18 august 2026

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor: 19-20 august 2026

Soluționarea contestațiilor: 20-21 august 2026

Afișarea rezultatelor finale: 24 august 2026

