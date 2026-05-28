Acasă » Știri » Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026. Cu cât se vor scumpi? Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS

Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026. Cu cât se vor scumpi? Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS

De: David Ioan 28/05/2026 | 11:20
Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026. Cu cât se vor scumpi? Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS
Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026. Cu cât se vor scumpi? Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Digi își informează abonații că, de la 1 iulie 2026, toate serviciile și echipamentele vor fi tarifate în euro, la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Compania explică faptul că această schimbare vine pe fondul creșterii costurilor operaționale, al deprecierii leului din 2019 până în prezent și al inflației accentuate.

În notificarea transmisă clienților, Digi subliniază că investițiile continue în infrastructură, rețele de mare viteză și tehnologie modernă impun ajustarea tarifelor pentru menținerea calității serviciilor.

Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026

Operatorul precizează că va continua să aplice exclusiv cursul oficial BNR, așa cum procedează deja pentru serviciile mobile. Totodată, compania susține că, în ciuda conversiei în euro, prețurile vor rămâne competitive, iar abonații pot consulta singuri lista completă a tarifelor valabile din 1 iulie 2026, aceasta fiidn afișată în anexa notificării.

Cu cât se vor scumpi?

Pentru Digi TV Cablu, abonamentul analogic va costa 5,5 euro, cel digital 6,25 euro, Digital Special 6,5 euro, iar Digital SkyShowtime 8 euro. Pentru Digi TV Satelit, pachetul Bază va avea un tarif de 5,25 euro, iar Bază Special 5,5 euro. Extraopțiunile includ Film Now la 0,6 euro, HBO la 3 euro, Max Pack la 3,25 euro, Adult la 0,25 euro, Digi 4K la 1,25 euro și Balcan Music TV la 0,5 euro. Pentru satelit, opțiunea Maghiar va costa 0,25 euro.

La capitolul echipamente, Smart Cam Cablu va avea o chirie de 0,6 euro, decodorul SD 0,6 euro, iar decodorul HD 1 euro. Pentru internetul fix, Fiberlink 100 va costa 5,75 euro, Fiberlink 500 va fi 6,25 euro, iar Fiberlink 1000 va ajunge la 8,25 euro. Telefonia fixă va avea tarife de 1,2 euro pentru DIGI.Tel În familie și 2,4 euro pentru DIGI.Tel Național.

Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS

La telefonia mobilă, Optim 2 va costa 2 euro, Optim 3 va fi 3 euro, iar Optim Nelimitat va avea tarife diferențiate: 5 euro pentru un abonament, 4 euro pentru două, 3,5 euro pentru trei și 3 euro pentru pachetele de 4 până la 7 abonamente. Internetul mobil Digi Net Mobil va avea opțiunea Activ la 2,5 euro și Activ Plus la 5 euro. Chiria pentru routerele WiFi 5 și WiFi 6/Mesh va fi de 0,6 euro, iar modemul USB 4G va costa 1 euro.

Abonații care nu acceptă modificările pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea notificării, fără penalități, cu excepția echipamentelor păstrate. Cererea poate fi depusă telefonic, prin e-mail, în punctele Digi sau prin portare în intervalul prevăzut.

CITEŞTE ŞI: Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei

O mașină Renault din 1982 a ajuns să coste cât un apartament. Cât s-a plătit pentru ea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute
Știri
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
Știri
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute de crescători își așteaptă banii
Adevarul
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Click.ro
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor.ro
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine...
ULTIMA ORĂ
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci ...
Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Informații importante despre barajul Dinamo-FCSB! Vin banii mulți
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Informații importante despre barajul Dinamo-FCSB! Vin banii mulți
E oficial! Cătălin Măruță revine în media. A “furat” un angajat de la Antena 1
E oficial! Cătălin Măruță revine în media. A “furat” un angajat de la Antena 1
Noi informații ies la iveală în cazul dublei crime din Târgu Jiu! Ce au descoperit anchetatorii în ...
Noi informații ies la iveală în cazul dublei crime din Târgu Jiu! Ce au descoperit anchetatorii în locuința lui Alexandru
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină după ce el și Nicoleta Luciu au fost făcuți cerșetori ...
Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină după ce el și Nicoleta Luciu au fost făcuți cerșetori „E total deplasat”
Vezi toate știrile