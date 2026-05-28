Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026. Cu cât se vor scumpi? Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS

Digi își informează abonații că, de la 1 iulie 2026, toate serviciile și echipamentele vor fi tarifate în euro, la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Compania explică faptul că această schimbare vine pe fondul creșterii costurilor operaționale, al deprecierii leului din 2019 până în prezent și al inflației accentuate.

În notificarea transmisă clienților, Digi subliniază că investițiile continue în infrastructură, rețele de mare viteză și tehnologie modernă impun ajustarea tarifelor pentru menținerea calității serviciilor.

Digi crește abonamentele de la 1 iulie 2026

Operatorul precizează că va continua să aplice exclusiv cursul oficial BNR, așa cum procedează deja pentru serviciile mobile. Totodată, compania susține că, în ciuda conversiei în euro, prețurile vor rămâne competitive, iar abonații pot consulta singuri lista completă a tarifelor valabile din 1 iulie 2026, aceasta fiidn afișată în anexa notificării.

Cu cât se vor scumpi?

Pentru Digi TV Cablu, abonamentul analogic va costa 5,5 euro, cel digital 6,25 euro, Digital Special 6,5 euro, iar Digital SkyShowtime 8 euro. Pentru Digi TV Satelit, pachetul Bază va avea un tarif de 5,25 euro, iar Bază Special 5,5 euro. Extraopțiunile includ Film Now la 0,6 euro, HBO la 3 euro, Max Pack la 3,25 euro, Adult la 0,25 euro, Digi 4K la 1,25 euro și Balcan Music TV la 0,5 euro. Pentru satelit, opțiunea Maghiar va costa 0,25 euro.

La capitolul echipamente, Smart Cam Cablu va avea o chirie de 0,6 euro, decodorul SD 0,6 euro, iar decodorul HD 1 euro. Pentru internetul fix, Fiberlink 100 va costa 5,75 euro, Fiberlink 500 va fi 6,25 euro, iar Fiberlink 1000 va ajunge la 8,25 euro. Telefonia fixă va avea tarife de 1,2 euro pentru DIGI.Tel În familie și 2,4 euro pentru DIGI.Tel Național.

Notificarea pe care au primit-o toți clienții RCS RDS

La telefonia mobilă, Optim 2 va costa 2 euro, Optim 3 va fi 3 euro, iar Optim Nelimitat va avea tarife diferențiate: 5 euro pentru un abonament, 4 euro pentru două, 3,5 euro pentru trei și 3 euro pentru pachetele de 4 până la 7 abonamente. Internetul mobil Digi Net Mobil va avea opțiunea Activ la 2,5 euro și Activ Plus la 5 euro. Chiria pentru routerele WiFi 5 și WiFi 6/Mesh va fi de 0,6 euro, iar modemul USB 4G va costa 1 euro.

Abonații care nu acceptă modificările pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea notificării, fără penalități, cu excepția echipamentelor păstrate. Cererea poate fi depusă telefonic, prin e-mail, în punctele Digi sau prin portare în intervalul prevăzut.

CITEŞTE ŞI: Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei

O mașină Renault din 1982 a ajuns să coste cât un apartament. Cât s-a plătit pentru ea