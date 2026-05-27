Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei

De: David Ioan 27/05/2026 | 20:48
Cireșele și căpșunile, două dintre cele mai căutate fructe ale începutului de vară, vor avea un festival dedicat în București, într‑un context în care prețurile foarte diferite din piețe au atras atenția cumpărătorilor.

Producătorii vor putea vinde direct, iar locuitorii Capitalei vor avea acces la fructe proaspete, aduse chiar de cei care le cultivă.

Festivalul dedicat cireșelor și căpșunilor este programat între 5 și 7 iunie, pe strada Radu Beller, în fața Pieței Dorobanți, conform Agrointeligența. Evenimentul este organizat de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor, și se adresează producătorilor care vor să își vândă marfa direct consumatorilor.

În piețele din București, diferențele de preț rămân mari. În Piața Obor, cireșele se găseau între 13,9 și 35 de lei kilogramul, în Piața Rahova prețul era în jur de 17,9 lei, iar în Piața Amzei cele mai ieftine sortimente porneau de la 50 de lei și ajungeau la 60 de lei kilogramul.

Primăria Sectorului 1 pune la dispoziția fermierilor standuri pentru comercializarea fructelor, prezentând evenimentul ca pe o oportunitate de promovare și vânzare directă. Taxa de participare este de 50 de lei pe zi, iar standurile sunt asigurate de administrația locală.

Festivalul are loc în aceeași perioadă în care au apărut pe piață și cunoscutele cireșe de Păulești, vândute deja de localnici la poartă, înaintea Sărbătorii Cireșelor din Păulești, programată pentru 6–7 iunie 2026, în Parcul cu Castani de pe strada Nicolae Iorga.

