Acasă » Exclusiv » Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: „Ea are rolul principal”

Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: „Ea are rolul principal”

De: Simona Vlad 27/05/2026 | 20:56
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sile Cămătaru a făcut confesiuni neașteptate despre soția lui și începutul relației lor! Invitat la Dan Capatos Show, în ediția specială „Procesul Cămătarilor”, Sile a vorbit despre familia sa și momentele care i-au schimbat viața. După lansarea serialului „Cămătarii” pe Pro TV și VOYO, a făcut declarații surprinzătoare despre femeia care i-a fost alături permanent. 

Sile Cămătaru a povestit cum și-a cunoscut soția și cum s-a hotărât să o fure, fără ca părinții ei să știe. Cei doi au o relație de lungă durată, iar Sile mărturisește că în totți acești ani nu a greșit cu nimic. Ba dimpotrivă, s-au perindat destule femei în jurul lui, însă niciuna nu s-a ridicat la nivelul partenerei lui de viață. Emisiunea Dan Capatos Show poate fi urmărită AICI. 

„Le-aș povesti nepoților cum am luat-o pe bunica. Am furat-o fără voia părinților. Ele vindeau flori în oraș. Am mers, am condus-o la flori și am vorbit cu șoferul. I-am zis: «Când fac așa, ai plecat». Soacră-mea s-a dat jos să vândă niște buchete și am plecat cu ea. I-am zis: «Stai liniștită, că tu ești cu mine». După aia am mers acasă, a venit socrul nervos și s-a dus la poliție. A doua zi, când s-a calmat, m-am dus și am vorbit. Astăzi avem o viață lungă împreună.”

Sile Cămătaru: „În viața mea, ea are rolul principal”

Sile Cămătaru a explicat că nu a făcut niciun pas greșit până nu a discutat oficial cu părinții soției sale.

„M-am dus direct, că-mi plăcea. Am stat de vorbă cu ea și am înțeles că poate să fie femeia mea. Eu mă descurcam ca bărbat, iar ea trebuia să aibă grijă de casă. Dar eu nu am atins-o pe nevastă-mea cu un deget până nu am vorbit cu părinții ei. În viața mea, ea are rolul principal. M-a ajutat să trec peste tot ce am trecut și m-a sprijinit moral. În perioadele când mă simțeam cel mai căzut, ea m-a îndemnat să merg spre Dumnezeu. Faptul că eram foarte solicitat de femei era mai mult gelozie. Poate uneori a fost afectată, dar a știut să gestioneze situația.”

Sile Cămătaru, despre cum a cunoscut-o pe soția lui.

Acesta a povestit și despre momentele în care impulsivitatea l-a făcut să ia decizii greșite, influențate de orgoliu și nervi.

„Când trebuie să faci ceva, ai trei secunde să iei o decizie bună. Dacă ești un jucător de șah, trebuie să gândești repede. De multe ori nu luam decizia bună. Am fost pus în situații și am greșit.”

Sile a dezvăluit inclusiv o discuție de familie, după un conflict care i-a adus probleme serioase.

„Nevastă-mea mi-a zis: «Ai greșit, Sile, dar trebuia să-l bați a doua zi, în altă parte». Fetele mele spuneau: «Cum să-l lași să vorbească așa?»”

Întrebat dacă femeile i-au creat vreodată probleme grave, Sile Cămătaru a avut un răspuns categoric.

„Nu există așa ceva. Familia e până la final. Am cunoscut multe femei și unele foarte deștepte, dar n-au reușit să mă convingă să greșesc.”

Cartea lui Codin Maticiuc, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint, poate fi comandata de AICI.

CITEȘTE ȘI:

Apar nume grele în poveștile clanului Cămătaru: ”Sunt referiri directe despre Vali Vijelie și Gigi Becali”

Anghel Damian, mut de uimire după ce a văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: ”Sunt niște genii!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea incredibilă a lui Sile Cămătaru. Din cauza cui a fost condamnat pentru cămătărie: „El mi-a dat trei ceasuri false”
Exclusiv
Povestea incredibilă a lui Sile Cămătaru. Din cauza cui a fost condamnat pentru cămătărie: „El mi-a dat trei…
Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: „Am avut o aventură cu nevasta lui”
Exclusiv
Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: „Am avut o aventură cu nevasta lui”
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump....
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în...
ULTIMA ORĂ
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari
Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat ...
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat în alta”
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”
Povestea incredibilă a lui Sile Cămătaru. Din cauza cui a fost condamnat pentru cămătărie: „El ...
Povestea incredibilă a lui Sile Cămătaru. Din cauza cui a fost condamnat pentru cămătărie: „El mi-a dat trei ceasuri false”
Vezi toate știrile