Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: „Ea are rolul principal”

Sile Cămătaru a făcut confesiuni neașteptate despre soția lui și începutul relației lor! Invitat la Dan Capatos Show, în ediția specială „Procesul Cămătarilor”, Sile a vorbit despre familia sa și momentele care i-au schimbat viața. După lansarea serialului „Cămătarii” pe Pro TV și VOYO, a făcut declarații surprinzătoare despre femeia care i-a fost alături permanent.

Sile Cămătaru a povestit cum și-a cunoscut soția și cum s-a hotărât să o fure, fără ca părinții ei să știe. Cei doi au o relație de lungă durată, iar Sile mărturisește că în totți acești ani nu a greșit cu nimic. Ba dimpotrivă, s-au perindat destule femei în jurul lui, însă niciuna nu s-a ridicat la nivelul partenerei lui de viață.

„Le-aș povesti nepoților cum am luat-o pe bunica. Am furat-o fără voia părinților. Ele vindeau flori în oraș. Am mers, am condus-o la flori și am vorbit cu șoferul. I-am zis: «Când fac așa, ai plecat». Soacră-mea s-a dat jos să vândă niște buchete și am plecat cu ea. I-am zis: «Stai liniștită, că tu ești cu mine». După aia am mers acasă, a venit socrul nervos și s-a dus la poliție. A doua zi, când s-a calmat, m-am dus și am vorbit. Astăzi avem o viață lungă împreună.”

Sile Cămătaru: „În viața mea, ea are rolul principal”

Sile Cămătaru a explicat că nu a făcut niciun pas greșit până nu a discutat oficial cu părinții soției sale.

„M-am dus direct, că-mi plăcea. Am stat de vorbă cu ea și am înțeles că poate să fie femeia mea. Eu mă descurcam ca bărbat, iar ea trebuia să aibă grijă de casă. Dar eu nu am atins-o pe nevastă-mea cu un deget până nu am vorbit cu părinții ei. În viața mea, ea are rolul principal. M-a ajutat să trec peste tot ce am trecut și m-a sprijinit moral. În perioadele când mă simțeam cel mai căzut, ea m-a îndemnat să merg spre Dumnezeu. Faptul că eram foarte solicitat de femei era mai mult gelozie. Poate uneori a fost afectată, dar a știut să gestioneze situația.”

Acesta a povestit și despre momentele în care impulsivitatea l-a făcut să ia decizii greșite, influențate de orgoliu și nervi.

„Când trebuie să faci ceva, ai trei secunde să iei o decizie bună. Dacă ești un jucător de șah, trebuie să gândești repede. De multe ori nu luam decizia bună. Am fost pus în situații și am greșit.”

Sile a dezvăluit inclusiv o discuție de familie, după un conflict care i-a adus probleme serioase.

„Nevastă-mea mi-a zis: «Ai greșit, Sile, dar trebuia să-l bați a doua zi, în altă parte». Fetele mele spuneau: «Cum să-l lași să vorbească așa?»”

Întrebat dacă femeile i-au creat vreodată probleme grave, Sile Cămătaru a avut un răspuns categoric.

„Nu există așa ceva. Familia e până la final. Am cunoscut multe femei și unele foarte deștepte, dar n-au reușit să mă convingă să greșesc.”

