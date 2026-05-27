Bianca Drăgușanu, pregătită pentru o nouă intervenție la nas. Ce probleme a avut până acum

Bianca Drăgușanu (44 de ani) se întoarce în sala de operație! Iubita lui Gabi Bădălău nu este deloc mulțumită de felul în care arată nasul ei după intervențiile făcute în trecut și a decis să mai încerce o dată.

Blondina vrea o schimbare radicală și speră ca de data aceasta să ajungă în sfârșit la imaginea pe care o are în minte de ani întregi.

Deși multe domnițe din showbiz evită să vorbească despre operațiile estetice, Bianca a făcut exact opusul. De-a lungul timpului, și-a expus fără filtre transformările și a recunoscut că perfecțiunea costă. Iar în cazul ei, costă inclusiv intervenții repetate și perioade dificile de recuperare.

Bianca Drăgușanu încă visează la nasul perfect

Bianca a povestit că problemele au început încă de la prima rinoplastie, atunci când rezultatul final a fost complet diferit de ceea ce i se promisese. Ea a spus că medicul ales la acel moment a mințit-o și că situația s-a complicat rapid după operație.

„Am făcut de două ori intervenția, prima oară am primit niște informații false despre un doctor pe care l-am găsit la întâmplare pe Instagram și pozele lui erau modificate. Mi-a luat cartilajul din urechi și în loc să îmi facă un nas mai mic mi-a făcut un nas mai mare. Fața mea respingea cartilajul și mă umflam tot timpul. După doi ani de zile am cunoscut un alt medic, care a încercat să repare”, a declarat Bianca Drăgușanu.

A recunoscut mereu că este fana operațiilor estetice

După ani întregi în care a încercat să repare ceea ce nu a funcționat, Bianca Drăgușanu este pregătită acum pentru o nouă intervenție. Blodina își dorește un rezultat complet diferit și pare decisă să nu renunțe până când nu va obține exact look-ul pe care îl vrea.

Transformările ei au fost mereu intens comentate. Cu un look atent construit și schimbări constante de imagine, blondina a devenit una dintre cele mai controversate prezențe mondene din România.

În timp, Bianca a apelat la numeroase proceduri estetice și intervenții chirurgicale, de la implanturi și liftinguri, până la modificări faciale complexe. Chiar ea a recunoscut că a trecut prin zeci de proceduri pentru a ajunge la forma pe care o consideră ideală.

