Bianca Drăgușanu criticată că folosește filtre de înfrumusețare. Cum a răspuns vedeta

Bianca Drăgușanu a fost și este în vizorul publicului. Ea a fost acuzată și criticată de mai multe ori că folosește filtre de înfrumusețare și că în realitate nu arată la fel. Vedeta nu a mai stat pe gânduri și a reacționat imediat.

Bianca Drăgușanu este foarte activă pe rețelele de socializare. Chiar dacă se postează în diferite ipostaze fără nicio grijă și se mândrește cu frumusețea ei, diva a fost acuzată și criticată că ar folosi, de fapt, filtre de înfrumusețare. Pentru că primește des astfel de comentarii, Bianca a decis să răspundă oamenilor care transmit astfel de mesaje. Reacția ei a fost una fermă.

Ce reacție a avut Bianca Drăgușanu

În urma comentariilor negative pe care vedeta le-a tot primit în ultimul timp, aceasta a decis să le pună capăt. Răspunsul ei nu a întârziat să apară și a fost unul dur. Ea le-a explicat celor care sunt nepoliticoși cu ea că în realitate arată impecabil, dar este normal să ai și zile mai puțin bune. Cu toate acestea, prin mesajul publicat de Bianca, dă de înțeles că nu o afectează aceste comentarii răităcioase.

Îmi pun filtre pentru că de asta s-au inventat și aici e lumina bate de sus, nu am lumină în față, de asta îmi pun filtre. Oricum, sunt frumoasă, vă uitați la televizor și mă vedeți, am avut și zile bune, și zile rele, ca toți oamenii, a spus Bianca.

Ce mesaj le-a transmis Bianca femeilor care își afișează gențile

Pe lângă reacția pe care a avut-o special pentru oamenii care o judecă pe ea, vedeta a avut o părere clară la rândul ei. De data aceasta, ea a vorbit despre femeile care își etalează gențile. Ea a spus că cele care fac asta, chiar dacă obiectele sunt originale, fac o femeie să pară săracă. Ba mai mult, Bianca declară că asta o face să se amuze.

Fetelor, eu vă dau un sfat constructiv. Nu vă mai filmați gențile, pentru că par fake. Și dacă ar fi originale, când le filmezi și le expui ostentativ, practic, vrei să arăți că toată viața ta ai fost o săracă și că ai rămas traumatizată din cauza sărăciei. E psihologic. Eu nu te cred că e originală când tu stai în chirie, a declarat ea.

