Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”

Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”

De: Maria Roșca 06/03/2026 | 17:31
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Bianca Drăgușanu. sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
18 poze
Vezi galeria foto

În timp ce majoritatea turiștilor și celor care au proprietăți în Dubai privesc îngroiziți tensiunile militare din Orientul Mijlociu, Bianca Drăgușanu este extrem de relaxată. Ba mai mult, conflictul din țările arabe i-a deschis ochii spre noi oportunități de investiții. Ce se va întâmpla, de fapt, cu apartamentul pe care îl are în Emiratele Unite Arabe?

Bianca Drăgușanu se numără printre persoanele publice din țară care au investit bani în imobiliarele din Dubai. Turistă fidelă, în urmă cu ceva ani a decis să își cumpere propriul apartament acolo.

Bianca Drăgușanu. sursă – social media

Ce se întâmplă cu apartamentul din Dubai al Biancăi Drăgușanu

În situația conflictului actual din Orientul Mijlociu, Bianca se declară neînfricată. Consideră că Emiratele Unite Arabe este una dintre cele mai sigure țări din lume și indiferent de escaladările războiului nimeni și nimic nu o va face să renunțe la vizitele în Dubai.

„Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic. Nu e nimic care să-mi schimbe imaginea despre Dubai. În Dubai nu găsești gropi, nu plătești taxe, aici, la noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri. Mai mult de atât, Dubaiul este super safe, n-am auzit că se omoară copiii între ei și nici să se drogheze, cum fac aici. Nici nu deschid știrile în Dubai să văd cum își bate unul nevasta la Galați și altul își înjunghie copiii sau mama la Băircoi”, a spus  Bianca Drăgușanu.

În ceea ce privește apartamentul pe care îl deține în Dubai, Bianca Drăgușanu are de gând să scoată bani frumoși de pe urma lui. A scos locuința la vânzare, iar cu banii respectivi are de gând să își cumpere un apartament mai spațioas în inima orașului.

„Vreau să-mi vând apartamentul de acolo și să-mi iau unul mai mare. Nu l-am dat în chirie, este nou-nouț, e nefolosit, nu am locuit niciodată în el. Eu, când mă duc în Dubai, stau la hotel.

Este nou, mobilat, vreau să-l vând. Din cauza faptului că sunt foarte ocupată, cu multe proiecte, n-am mai avut timp în ultima vreme să mă ocup de vânzarea apartamentului, dar îmi doresc foarte tare să-l vând, așa că cine e interesat să mă caute.”,  a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au „împărțit” 400.000 € la plecarea de la restaurant. Diva supremă a dat indicațiile, el s-a conformat imediat

Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato.” De la ce a pornit scandalul?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Știri
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Știri
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario ...
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă ...
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă angajată care, ulterior, și-a pus capăt zilelor
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive ...
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
Vezi toate știrile
×