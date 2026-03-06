Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”

În timp ce majoritatea turiștilor și celor care au proprietăți în Dubai privesc îngroiziți tensiunile militare din Orientul Mijlociu, Bianca Drăgușanu este extrem de relaxată. Ba mai mult, conflictul din țările arabe i-a deschis ochii spre noi oportunități de investiții. Ce se va întâmpla, de fapt, cu apartamentul pe care îl are în Emiratele Unite Arabe?

Bianca Drăgușanu se numără printre persoanele publice din țară care au investit bani în imobiliarele din Dubai. Turistă fidelă, în urmă cu ceva ani a decis să își cumpere propriul apartament acolo.

Ce se întâmplă cu apartamentul din Dubai al Biancăi Drăgușanu

În situația conflictului actual din Orientul Mijlociu, Bianca se declară neînfricată. Consideră că Emiratele Unite Arabe este una dintre cele mai sigure țări din lume și indiferent de escaladările războiului nimeni și nimic nu o va face să renunțe la vizitele în Dubai.

„Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic. Nu e nimic care să-mi schimbe imaginea despre Dubai. În Dubai nu găsești gropi, nu plătești taxe, aici, la noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri. Mai mult de atât, Dubaiul este super safe, n-am auzit că se omoară copiii între ei și nici să se drogheze, cum fac aici. Nici nu deschid știrile în Dubai să văd cum își bate unul nevasta la Galați și altul își înjunghie copiii sau mama la Băircoi”, a spus Bianca Drăgușanu.

În ceea ce privește apartamentul pe care îl deține în Dubai, Bianca Drăgușanu are de gând să scoată bani frumoși de pe urma lui. A scos locuința la vânzare, iar cu banii respectivi are de gând să își cumpere un apartament mai spațioas în inima orașului.

„Vreau să-mi vând apartamentul de acolo și să-mi iau unul mai mare. Nu l-am dat în chirie, este nou-nouț, e nefolosit, nu am locuit niciodată în el. Eu, când mă duc în Dubai, stau la hotel. Este nou, mobilat, vreau să-l vând. Din cauza faptului că sunt foarte ocupată, cu multe proiecte, n-am mai avut timp în ultima vreme să mă ocup de vânzarea apartamentului, dar îmi doresc foarte tare să-l vând, așa că cine e interesat să mă caute.”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

