Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, Revelion cu surprize în Dubai. Un început de an care dă totul peste cap

De: Maria Iancu 01/01/2026 | 17:06
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au îngropat securea războiului la începului anului 2026? Ultimele imagini apărute în mediul online ridică multe semne de întrebare, dar cu siguranță cei trei vor desluși misterul. Până atunci însă vă prezentăm cum au intrat vedete noastre în noul an. La asta nu vă așteptati. Chiar și noi am fost luați prin surprindere.

2026 este descris de astrologi ca un an de început, reset și transformare majoră. Iar dacă astrele chiar scriu scenariul pentru anul următor au inserat ceva accente de telenovelă românească.

Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, Revelion în Dubai

Pentru că, ce ne-a fost dat să vedem? Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu par să fi lăsat, măcar pentru o clipă, replicile tăioase, postările cu subînțeles și săgețile aruncate dintr-un Story în altul și au petrecut în stil mare Revelionul în Dubai. N-au fost chiar toți 3 la aceeași masă, însă s-au pozat fix în același loc. Da, da, vedeți bine. Cine s-ar fi gândit că divele vor putea respira același aer?

Bianca, Gabi și Claudia au făcut Revelionul în Dubai

Bianca și Gabi cu siguranță s-au îmbrățișat și sărutat la miezul nopții și au ciocnit un pahar de șampanie împreună. Claudia în schimb, din imaginile pe care le-a postat pe Instagram, a petrecut trecerea dintre ani în compania prietenilor, fără să dea de înțeles că a avut cu cine să-și dea un pupic la 00.

Alături de cuplul Drăgușanu-Bădălău au fost și copiii. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cei mici se înțeleg foarte bine, iar aceasta nu este singura vacanță pe care o petrec în această formulă. Nu putem să trecem cu vederea nici ținutele pe care vedetele le-au purtat la petrecere. Atât Bianca Drăgușanu, cât și Claudia Pătrășcanu au tratat petrecerea ca pe un mic podium de modă, unde fiecare detaliu a fost atent ales. N-au lăsat nimic la voia întâmplării.

Una peste alta, toți protagoniștii au avut parte de momente frumoase, iar misterul acestei povești plutește în aer. Ce urmează? Așteptăm să aflăm cu nerăbdare.

