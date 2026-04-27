Bianca Drăgușanu, replică acidă după declarațiile Vicăi Blochina: "Doamna se autocaracterizează" Cum se scuză celebra blondină

De: Loriana Dasoveanu 27/04/2026 | 16:28
Bianca Drăgușanu i-a dat replica Vicăi Blochina după ce blondina a avut de spus câteva cuvinte care au deranjat-o pe vedetă. Așa cum știm, cele două au fost prietene apropiate în trecut, ba chiar Bianca și-a amânat cununia civilă cu Victor Slav pentru a fi alături de ea și Vica Blochina, lucru pe care nu îl faci pentru oricine. Între timp însă, lucrurile s-au schimbat radical. Cele două vedete s-au îndepărtat, iar lanțul prieteniei lor s-a rupt. Nu s-au mai afișat o perioadă împreună, asta până anul trecut când Bianca și Vica au mers la același medic estetician. Părea că lucrurile s-au îndreptat între ele, dar cea mai recentă declarație a lituaniencei a inflamat lucrurile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bianca Drăgușanu i-a răspuns Vicăi Blochina, însă și aceasta din urmă a decis să lămurească situația, de fapt. 

Bianca Drăgușanu și Vica Blochina par să aibă o relație total atipică. Ba sunt prietene și se afișează împreună, ba se înțeapă una pe alta în online și prin presă. De data aceasta, cea care a făcut noi dezvăluiri la adresa Biancăi a fost Vica Blochina. Blonda a declarat că partenera lui Gabi Bădălău nu ar fi o persoană de încredere, ci dimpotrivă, una care te lasă „când îți este lumea mai dragă”. Replica Biancăi, însă, nu s-a lăsat așteptată.

Bianca Drăgușanu îi răspunde Vicăi Blochina: „Doamna se autocaracterizează”

Recent, Vica Blochina a vorbit despre Bianca Drăgușanu și a declarat că aceasta din urmă cu ar fi o persoană de încredere. Blondina a mărturisit că designerul vestimentar te lasă când îți este lumea mai dragă, motiv pentru care nu ar putea fi niciodată prietenă „la cataramă” cu ea.

„Sunt oameni cu care e mișto să ieși, doar pentru a se uita lumea la tine. Spre exemplu, Bianca Drăgușanu. Nu poate să fie prietenă bună niciodată. Te vinde oricând. Nu te bârfește sau ceva, nu în sensul ăsta, dar te lasă baltă, când nu te aștepți. Eu cu Bianca suntem prietene de conjunctură. Nu am putut să fiu prietenă foarte bună cu ea niciodată. Nu (n.r. nu a fost dezamăgită). Experiență. Fiecare face cum crede”, a declarat Vica Blochina.

În replică, Bianca Drăgușanu a ales să răspundă într-un ton calm, fără a escalada situația. Vedeta a sugerat că afirmațiile pe care fosta ei prietenă le-a făcut spun mai degrabă ceva despre cel care le rostește decât despre persoana vizată.

„Cred ca doamna se autocaracterizează. Eu nu vând, doar cumpăr. Îi mulțumesc pe aceasta cale pentru “ prietenia acordata” „, a fost răspunsul diplomat al Biancăi Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

Ce relație este între Bianca Drăgușanu și Vica Blochina
Vica revine și clarifică situația: „Nu am nimic rău de spus despre Bianca”

Vica Blochina a decis să se corecteze în urma afirmațiilor pe care le-a făcut, susținând că nu are ceva rău de spus despre Bianca Drăgușanu. Blonda a ținut să rectifice expresia folosită, susținând că în acest context „te vinde” nu este sinonim cu „te trădează”, ci cu faptul că te poate lăsa baltă într-o situație, concluzionând că totul ar fi fost, de fapt, o exprimare nefericită din partea ei.

„Despre Bianca Drăgușanu nu am nimic rău de spus, în contextul în care am vorbit despre ea la podcast m-am și corectat vizavi de ceea ce am spus. Nu m-am referit prin cuvintele „că te vinde “ decât la faptul că “ te poate lasa baltă într-o situație“. Ideea este că, deși vorbesc perfect limba română și stau în București de peste 20 de ani , totuși sunt expresii care au mai multe nuanțe și sensuri, pe care se poate să le mai încurc, eu fiind vorbitor fluent în lituaniană. Așa că lucrurile nu sunt ceea ce s-au vrut a se interpreta de către alții, atâta timp cât eu m-am și corectat, dar oamenii profită de greșeli ca să facă titluri”, ne-a declarat Vica Blochina.

