Împăcarea anului în lumea mondenă se întâmplă între nimeni altele decât Vica Blochina și Bianca Drăgușanu! Anumite tensiuni și-au făcut loc în prietenia celor două în perioada în care actuala prezentatoare de la Kanal D se iubea cu Alex Bodi, însă acum, conform spuselor Vicăi Blochina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, apele s-au liniștit. Vă prezentăm declarațiile exclusive!

În urmă cu mai mulți ani, între Bianca Drăgușanu și Vica Blochina exista o prietenie destul de strânsă. Cele două erau văzute mai mereu petrecând timp împreună, însă relația dintre ele a început să scârțâie, conform spuselor cu lux de amănunte ale Vicăi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în perioada în care actuala prezentatoare de la Kanal D se iubea cu Alex Bodi.

Iar povestea rupturii prieteniei dintre Vica și Bianca a început în momentul în care a fost organizată o petrecere într-un restaurant din Capitală. După o despărțire dintre prezentatoarea de la Kanal D și musculosul din Mediaș, acesta a mers la eveniment împreună cu rusoaica Daria, cea cu care a și avut o relație de scurtă durată. La petrecerea respectivă a participat și Vica Blochina, iar, la acel moment, Bianca s-a simțit trădată.

Timpul a trecut și deși relația dintre Bianca Drăgușanu și cea care i-a dăruit un copil lui Victor Pițurcă nu mai este la fel de strânsă ca pe vremuri, cele două comunică, potrivit declarațiilor făcute de Vica Blochina, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Pentru o [email protected]%ă nu stric prietenia „

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vica Blochina a ținut să menționeze că niciodată n-ar strica prietenia cu Bianca Drăgușanu pentru un bărbat.

„Eu cu Bianca n-am avut un conflict. Niciodată. Eu pe ea o ador. O ador, efectiv. Îmi place de ea mult. Că nu mai suntem apropiate cum eram acum poate 8 ani sau 10 ani, cât a trecut, că petreceam mult timp împreună. Și chiar îmi e dor de zilele alea, dar vorbim în continuare.

Ea putea să se supere din N motive, că și ea are multe în cap ca orice altă femeie. Poate că m-a văzut la ziua cuiva și era și Alex Bodi cu prietena lui de atunci. Ea de atunci s-a supărat pe mine, într-adevăr, degeaba. I-am explicat care a fost situația. A fost ziua unei prietene comune, prietena ei de fapt, și Alex în momentul ăla se despărțise de ea sau ea de el și el a venit cu o rusoaică din Londra, Daria, la It Cucina. Și eu după ce a venit tortul am plecat de acolo. Ea s-a supărat că a văzut postările făcute pe Instagram și… O înțeleg pentru că acolo era o dragoste nemărginit de mare, între ei. Și eu dacă aș fi fost în locul ei aș fi făcut așa.

Eu nu am avut de a face cu treaba asta deoarece eu am fost invitată, nici nu știam că o să fie și el acolo. A fost o situație de așa natură. După i-am explicat: «Măi, nebuno, ai înțeles total greșit. Puteai să mă suni, să mă întrebi». Dar după ne-am mai văzut, am vorbit. Bia așa e. Ea este un prieten dedicat și are nevoie ca și prietenii ei să fie la fel. Ea are dreptate pentru că din cauza faptului că a fost împreună cu Bodi și i-a făcut lui cunoștință cu foarte multe prietene de ale ei, ele s-au folosit și s-au împrietenit cu el. Și când ei i-a fost greu, ele i-au întors spatele. Are perfectă dreptate. Și ea dacă a fost supărată atunci, acum nu mai are nimic. Chiar vorbim, n-am nicio treabă. Eu în primul rând n-aș face niște lucruri ca să stric prietenia cu Bianca. Pentru ce? Pentru o [email protected]%ă nu stric prietenia niciodată. Pentru nimic în lume”, a declarat Vica Blochina, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

