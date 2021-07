S-a rupt prietenia dintre Vica Blochina și Bianca Drăgușanu? Răspunsul fostei amante a lui Victor Pițurca a luat pe toată lumea prin surprindere

În cadrul unei sesiuni de întrebări organizate pe Instagram, Vica Blochina a fost întrebată de către fani dacă mai este prietenă cu Bianca Drăgușanu.

Fără să stea prea mult timp pe gânduri, Vica le-a mărturisit fanilor că de când se cunosc și până acum nu s-a pus problema de vreun conflict. Ba mai mult, cele două s-au și întâlnit, de curând, la un restaurant acolo unde au petrecut timp în compania prietenilor lor.

„Cum să nu fiu?? Cu Bianca chiar am fost la masă acum câteva zile…o iubesc și o admir”, a scris Vica Blochina în dreptul unei fotografii cu Bianca Drăgușanu.

Când a venit vorba de fosta asistentă a lui Dan Capatos, Daniela Crudu, Vica Blochina nu a precizat nimic, iar aici a lăsat cam multe semne de întrebare, dacă o mai fi sau nu o mai fi într-o relație bună cu fosta asistentă TV.

S-a certat cu Oana Roman

Întrebarea despre prietenia cu Bianca Drăgușanu a venit, cel mai probabil, în contextul conflictului dintre Vica și Oana Roman. Blonda lui Pițurcă a povestit într-un interviu la Xtra Night Show că fiica fostului premier a dezamăgit-o foarte tare și acesta ar fi motivul pentru care din nou au ajuns să rupă prietenia de ani de zile pe care au avut-o.

„Eu nu sunt supărată pe ea. Am fost supărată, într-adevăr. Dar am luat ca atare treaba și aia a fost. Oana a fost prietena mea de suflet și eu am ajutat-o pe ea foarte mult. Dar m-a dezamgit. Nu stau să despic firul în patru. M-a dezamăgit foarte tare”, a spus Vica Blochina la Antena Stars.

