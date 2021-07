Bianca Drăgușanu se distrează la piscină cu un bărbat misterios!

După ce s-a tot spus că urmează să se căsătorească cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a apărut în compania unui bărbat misterios! Fosta prezentatoare TV profită de temperaturile ridicate şi se distrează alături de un musculos la piscină! CANCAN.RO vă prezintă informaţii în exclusivitate!

Bianca Drăguşanu a demonstrat întotdeauna că ştie ce vrea de la viaţă! Deşi tot timpul a vorbit fără ocolişuri despre lucrurile care i s-au întâmplat, de câteva săptămâni, vedeta a cam „dispărut” din lumina reflectoarelor. În condițiile în care viaţa divei părea planificată pentru următorii câţiva ani, mai ales după ce a dat de înţeles că este într-o relaţie serioasă şi a lăsat trecutul în urmă.

În urmă s-ar părea însă că vrea să îl lase şi pe Gabi Bădălău… Spunem asta pentru că, recent blondina a publicat pe contul său de Instagram un story în care apare într-un costum minuscul de baie, care îi lasă formele „apetisante” la vedere. Surpriza cea mai mare a fost în momentul în care, în imagini, a apărut şi un bărbat care înota în piscină.

Pe faţa blondinei se poate observa un zâmbet uriaş, semn că se simte bine în compania musculosului. Totodată, locaţia în care se află cei doi nu pare deschisă publicului, ba chiar Bianca a confirmat acest lucru printr-un story. Blondina s-a fotografiat în oglinda casei, iar pe imagine a folosit hashtagul „home” (acasă).

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu povestea în urmă cu câteva luni că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Mai mult, invitată la Teo Show, vedeta a dezvăluit ce se întâmplă în viaţa sa amoroasă.

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…).

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, declara Bianca Drăgușanu în urmă cu câteva luni.

Bianca Drăgușanu a trecut prin două căsnicii

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la starea civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi le-au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit civil cu Alex Bodi pe 1 august 2019, iar ceremonia a fost organizată în mare secret – părinții vedetei nu știau nimic despre planurile sale. Fosta prezentatoare de la Kanal D a divorțat de Alex Bodi, la notar, pe 10 martie 2020.

