Ce a pățit o româncă, după ce a cumpărat o caserolă cu aripioare de pui dintr-un supermarket Lidl din Cluj. Ce era înauntru, de fapt

O localnică din Cluj-Napoca a avut o experiență dezamăgitoare după ce a cumpărat o caserolă de aripioare de pui dintr-un magazin local. Desigur, produsul nu era expirat, dar carnea emana un miros puternic de alterare, a declarat femeia.

Sesizarea a fost făcută de o femeie când a cumpărat o caserolă cu aripioare de pui de la Lidl. Clienta a fost şocată de faptul că produsul avea un miros neplăcut când l-a deschis, dar carnea de pui nu ar fi fost expirată. O altă femeie a sugerat că problema ar putea fi provocată de cei care ar fi putut „manevra” carnea înainte să fie expusă în magazin.

,,Nu este prima dată când se întâmplă cumpăr carne din Lidl și să fie stricată. Altă dată am dus-o înapoi, de data aceasta am aruncat bonul aseară (când am și cumparat-o) iar azi când să gătesc prânzul am deschis ambalajul și nu am avut curajul să ating carnea la cât de urât mirosea. Nu am magazinul la colțul blocului, astfel încât să pot merge înapoi cu fiecare produs necorespunzător. Scriu această postare pentru a recomanda altora sa ocolească produsele de la frigiderul acestui magazin’’, a spus femeia pe o rețea de socializare.

,,Nu e expirată…ea de fapt a fost ținută în condiții proaste înainte sa fie expusă problema sunt angajații acelui magazin, care au fost neglijenti.. poți face o sesizare la magazin cu ce ai pățit. ‘’, a transmis o altă femeie.

În schimb, există posibilitatea ca un client să fi uitat produsul prin magazin în condiții nepotrivite sau să-l fi ținut în cărucior pentru o perioadă de timp înainte de a-l returna la frigider.

,,Sunt și clienți care renunță la anumite produse și le lasă pe unde apucă, respectiv până sunt găsite se strică. Eu am pățit și în alte magazine să am surprize.Am contactat producatorul direct și am făcut dovada cu bon și produs unde am solicitat o anchetă.”, a spus o clujeancă.

Ce a putut să găsească un client în bucata de carne de vită cumpărată dintr-un supermarket?

Un bărbat a achiziționat o bucată de carne de vită dintr-un supermarket, dar când a pregătit-o și a luat prima înghițitură, a fost șocat de ceea ce a simțit.

În timp ce savura carnea de vită, a simțit un obiect metalic în gură. În momentul acela, a scos bucata de carne din gură și a descoperit un ac metalic gros care pătrunsese în carne. A constatat că era un ac de cateter, utilizat pentru administrarea de medicamente intravenoase. Deși carnea ar fi trebuit să treacă printr-un proces riguros de verificare înainte de a ajunge în vânzare, acul metalic nu a fost detectat.

„Când am început să mănânc, am simțit imediat ceva metalic între dinți. Am scuipat imediat bucata de carne și am observat ceva ciudat ieșind din ea. Nu mi-a luat mult să realizez că era vârful unui ac gros, gol pe dinăuntru. E incredibil, dar am reușit să îmi dau seama de el destul de repede. Bine că nu l-am înghițit!”, a spus italianul de 58 de ani, conform Il Gazzettino.

