A cumpărat o bucată de carne de vită din supermarket și, ajuns acasă, a gătit-o pe grătar. După prima înghițitură, a simtit că ceva nu e în regulă. Ce s-a întâmplat, de fapt

Un bărbat a cumpărat o bucată de carne de vită dintr-un supermarket, iar când a preparat-o a avut parte de un real șoc! După prima înghițitură, a simțit că ceva nu este în regulă. Vezi mai jos ce a putut să găsească bărbatul în alimentul cumpărat din comerț!

Clientul unui supermarket a avut parte de un real șoc, atunci când a ajuns acasă și și-a preparat o bucată de carne de vită. Este vorba despre un italian în vârstă de 58 de ani care a dorit să cumpere carne dintr-un centru comercial și să o prepare acasă după propria dorință. Însă, odată ajuns acasă, a pus bucata de carne de vită pe grătar și apoi în farfurie. După prima înghițitură, italianul de 58 de ani a simțit că ceva nu este în regulă.

Simțise un obiect metalic în gură, atunci când savura carnea de vită. În acel moment, a scos bucata de mâncare din gură și a descoperit acul metalic gros care străpungea carnea de vită. A realizat că este un ac de cateter care se utilizează pentru administrarea de medicamente intravenoase. Deși carnea trebuie să treacă printr-un proces amănunțit de verificare, înainte să ajungă în comerț, acul metalic nu a fost detectat.

„Când am început să mănânc, am simțit imediat ceva metalic între dinți. Am scuipat imediat bucata de carne și am observat ceva ciudat ieșind din ea. Nu mi-a luat mult să realizez că era vârful unui ac gros, gol pe dinăuntru. E incredibil, dar am reușit să îmi dau seama de el destul de repede. Bine că nu l-am înghițit!”, a spus italianul de 58 de ani, conform Il Gazzettino.