Cum a fost păcălită Andreea din Iași, după ce a cumpărat 1 kg de broccoli din supermarket: „La casă m-au pus să..”

O femeie din Iași a avut parte de o mare țeapă la supermarket! Aceasta a cumpărat un kilogram de broccoli, iar la casă a observat că suma cerută este mult mai mare decât prețul inițial. Ulterior, angajații au avut un comportament neadecvat față de ea.

În urmă cu doar câteva zile, Andreea B. a avut parte de un incident foarte neplăcut. Pe lângă faptul că a fost păcălită, femeia s-a trezit și într-un scandal cu angajații. Ea a povestit că aceștia au început să țipe la ea în momentul în care a sesizat eroarea.

Citește și: VIAȚA BATE FILMUL! MOTIVUL PENTRU CARE MĂDĂLINA DIN IAȘI ȘI-A AMÂNAT NUNTA DE 3 ORI ÎN 3 ANI

Există mai multe cazuri în care oamenii s-au plâns că au fost păcăliți la supermarket. Fie cântarul le-a arătat o cantitate mai mare, fie s-au trezit cu produse mai multe pe bon. De această dată, o femeie din Iași a fost victima unui astfel de incident și a decis să povestească prin ce a trecut. Andreea B. a mers la un supermarket din Iași și a cumpărat 946 de grame de broccoli. Femeia a verificat la cântarul magazinului cantitatea.

Ei bine, atunci când a ajuns la casa de marcat, a avut parte de o surpriză neplăcută. Andreea a observat că, de fapt, cantitatea de broccoli s-a dublat. Astfel, a fost nevoită să achite 1,554 kg. Mai mult decât atât, după ce a sesizat greșeala și le-a spus angajaților, aceștia au preferat să țipe la ea în loc să încerce să remedieze situația.

„Nu îmi pot da seama cum funcționează aceste magazine. Eu sunt pensionară, nu aveam mulți bani la mine, de aceea am și pus pe cântarul de verificare, să fiu sigură că mă încadrez în suma pe care o am. Și am pus 946 grame de broccoli, iar la casă m-au pus sa plătesc 1,554 kg.

Nu-i mult, 8 lei și ceva în plus, dar uite că era un moment prost și poate nu-i aveam, trebuia să las produsele, nu? Și mai sunt și răi, când sesizezi greșeala, încep angajații să tipe la tine, ca și cum ai fi un nimeni.”, a spus femeia păcălită pentru BZI.