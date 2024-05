Jon Bon Jovi, mai sincer ca niciodată! Peste 100 de femei au trecut prin patul legendei rock

Chiar dacă are o relație de invidiat, Jon Bon Jovi a dat de înțeles că nu i-a fost atât de fidel soției și că prin patul său ar fi trecut 100 de femei. Iată ce a dezvăluit legenda rock.

De mai bine de patru decenii, Jon Bon Jovi și-a păstrat dragostea pentru Dorothea, femeia pe care a întâlnit-o încă din anii adolescenței, pe băncile liceului. Au așteptat nouă ani pentru a face pasul spre căsătorie, iar nunta a avut loc în mod discret și intim, în Las Vegas, în timpul perioadei de vârf a celebrității muzicianului.

Viața lor a prins și mai multă culoare odată cu venirea pe lume a celor patru copii. Dorothea i-a dăruit o fiică, Stephanie, și trei băieți, Jesse, Jacob și Romeo. Cu toate acestea recent, marele artist a dat de înțeles că nu a fost niciodată un sfânt în căsnicia de 35 de ani pe care o are cu soția sa.

Cât de mult i-au plăcut femeile lui Jon Bon Jovi. Nu și-a neglijat soția niciodată

Rockerul, în vârstă de 62 de ani a sugerat că de-a lungul vremii i-au trecut prin pat o sută de feme, în timp ce vorbea în cadrul unei emisiuni de la ABC:

„Sunt un star rock and roll. Nu sunt un sfânt. Nu spun că nu au fost 100 de femei în viața mea. Eu sunt Jon Bon Jovi. A fost destul de bine! Dar tu crezi că îmi voi pune vreodată în pericol tot ce am doar pentru că am crezut că narcisistul din mine a fost real? Ar fi o prostie! De ce fel de excese are nevoie un om care să alimenteze acel foc? Pur și simplu nu merită.”, potrivit DailyMail.com

Am scăpat nepedepsit”, a răspuns Jon – care a recunoscut recent că nu a fost întotdeauna un sfânt în căsnicia sa.

În timp ce vorbea despre dragostea sa de lungă durată, rockerul a lăudat „toleranța” ei față de programul său exigent de turnee.

,,Acestea sunt toate clișeele minunate ale starului rock. Este vorba despre a nu minți niciodată că ai fost sfânt, dar nici despre a nu fi suficient de prost pentru a încurca viața de familie”, a adăugat acesta.

Anterior, Jon a cântat despre regretele legate de aventurile sale din trecut pe drum în piesa sa din 1993, Bed of Roses. Mai mult, de-a lungul timpului, artistul a mărturisit cât de mult regretă că a ratat numeroase zile de naștere și evenimente din viața familiei sale.

