Adriana Bahmuţeanu, nou val de acuzaţii! O „execută” pe menajera lui Silviu Prigoană: „O să plătească cu ce are ea mai scump pe lumea asta”

Adriana Bahmuţeanu a fost prezentă vineri în platoul emisiunii CANCAN SENZAŢIONAL, în postura de prezentator. Fosta soţie a lui Silviu Prigoană a vorbit despre lupta pe care o duce pentru copiii ei şi a mărturisit că nu este dispusă să renunţe! Alături de ea a fost George Restivan care o susţine în această perioadă grea.

Problemele nu se mai termină pentru Adriana Bahmuţeanu. De când fostul ei soţ s-a stins din viaţă, jurnalista nu şi-a putut găsi liniştea.

„Este o energie negativă care se tot propagă de o lună de zile. Viața mea s-a transformat efectiv într-un coșmar. Nu-mi vine să cred ce mi se întâmplă, nu pot să înțeleg rațiunea pentru care acești oameni supun doi copii traumatizați de pierderea tatălui unor asemenea nenorociri. Iar din punctul meu de vedere, eu am intrat într-o furtună, într-o tornadă din care, nu știu, nu văd ieșirea atât de repede. Adică viața mea s-a schimbat în rău, deși începuse s-o iau, începusem s-o iau pe cale frumoasă. E dintr-o dată a venit o nenorocire din asta și parcă simt așa că totul s-a schimbat în rău”, spune Adriana Bahmuţeanu.

Adriana Bahmuţeanu vorbeste despre relaţia pe care o are cu cei doi copii în prezent

Relaţia cu cei doi copii este din ce în ce mai tensionată, vedeta a povestit că i-a văzut de câteva ori în ultimele luni, dar de fiecare dată a fost supravegheată. Acest lucru a afectat-o profund, iar jurnalista a făcut tot ce a ținut de ea pentru a-și recupera băieţii. Cu toate acestea, lupta nu pare să se termine prea curând.

„A venit peste mine un taifun. Deci gândește-te într-o lună, patru procese, plângeri penale, copiii nu am reușit să-i văd decât la DGASPC, în prezența cinci-șase persoane pe lângă noi. În momente din asta de tensiune maximă, n-am reușit să stau cu ei în brațe, să vorbim. Cum este firesc, să plângem împreună, să râdem împreună, să trăim aceste momente teribile când îți moare un părinte. Gândește-te că am doi copii, unu de 17 ani unul de 14 ani, care sunt orfani și care n-au reușit până acum să stea cu mama lor măcar o zi și să în liniște”, explică ea.

Jurnalista o „execută” pe menajera lui Silviu Prigoană

Pe data de 10 decembrie, fiul cel mic al Adrianei a împlinit 14 ani. Din nefericire, mama lui nu i-a putut fi alături aşa cum şi-ar fi dorit.

De asemenea, Adriana Bahmuţeanu a dezvăluit şi cine s-a aliat împotriva ei în acest scandal. Este vorba despre menajera fostului afacerist care ar fi încercat să îi facă rău şi pe vremea când era căsătorită cu Silviu Prigoană. Jurnalista promite că lucrurile nu vor rămâne aşa, iar femeia o să îşi primească pedeapsa meritată!

„Are telefoanele controlate, are mesajele controlate, are viaţa controlată, în permanenţă acolo, dacă nu sunt fraţii mai mari este acea menajeră de care mă voi ocupa personal. Doamna este complice la mai multe infracţiuni. Este un fel de cap al răutăţilor, pentru că este o femeie cam urâţică ea aşa şi femeile urâte cu buze subţiri întotdeauna sunt invidioase şi veninoase împotriva femeilor mai frumoase. Această femeie, pentru că soarta a fost mai puţin darnică cu ea, de câţiva ani pe mine mă urăşte şi pentru că mă urăşte a încercat în nenumărate rânduri să întoarcă copiii împotriva mea. Şi pe vremea în care trăia Prigoană şi acum. Acum este complice la mai multe infracţiuni şi voi face tot ce îmi stă mie în putere ca să o fac să plătească. Şi să plătească cu ce are ea mai scump pe lumea asta. Şi cu ce are orice om mai scump pe lumea asta: libertatea”, a mai spus jurnalista.

