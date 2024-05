Ce salariu are o farmacistă de la Dr. Max sau Catena, acum, în 2024. De necrezut câți lei primește lunar, de fapt

Farmacia este unul dintre cele mai căutate domenii în România, salariul fiind unul dintre factorii semnificativi. În plus, farmacistele au norocul de a lucra într-un mediu curat, iar munca depusă nu este una atât de mare. Totuși, beneficiile salariale nu sunt atât de mari precum se vehiculează. Nici farmacistele de la unele dintre cele mai cunoscute branduri, precum Dr. Max și Catena, nu sunt plătite cu sume uriașe

Mulți români trec zilnic pragul farmaciilor pentru a cumpăra medicamente, produse de îngrijire personală sau de uz în scop medical. Acest domeniu este unul esențial, iar farmacistele au rol important, motiv pentru care și salariile acestora ar trebui să fie pe măsură.

Câți bani primesc farmacistele de la Dr. Max și Catena

Unii români sunt de părere că farmacistele câștigă foarte bine, având salarii de 6.000 – 7.000 de lei. Totuși, în realitate, acestea nu ajung la o sumă atât de mare. Se estimează că angajatele Dr. Max sau Catena primesc lunar remunerații cuprinse între 2.5000 și 5.000 de lei. Într-adevăr, cele care au o experiență vastă se pot alege cu mai mulți bani.

Mai exact, un farmacist de la Catena beneficiază de un salariu net de 3000 de lei, potrivit site-ului Undelucram.ro. De asemenea, ei mai câștigă și diverse bonusuri lunare în valoare de 700 de lei. În ceea ce privește postul asistent la acest brand cunoscut, remunerația este de 2200 de lei și tichete de masă de 300 de lei.

Atunci când angajatul are deja un an de experiență, salariul crește la 2.600 de lei. În plus, el beneficiază de tichete de masă în valoare de 400 de lei și diverse bonusuri care ajung până la 650 de lei lunar.

La Dr. Max, salariul este în medie tot 2600 de lei, fiind completat de bonurile de masă în valoare de 400 de lei. Mai mulți bani câștigă o farmacistă șefă cu o experiență de 10 ani. Aceasta primește o remunerație de 3.800 de lei, la care se adaugă tichete de masă de 300 de lei și un comision lunar în valoare de 500 de lei. Pe lângă acestea, există și alte posturi mai bine plătite, precum este cea de diriginte de farmacie.

„Se înregistrează diferențe majore între salariile angajaților marilor lanțuri farmaceutice și cele ale angajaților unităților individuale. Aceste fluctuații vin ca urmare a variației rulajelor în unități, dar și a experienței și vechimii cerute la angajare. În ciuda acestui fapt, multe grupuri private de farmacie sunt deschise angajării proaspeților absolvenți, fără experiență sau pretenții financiare mari. În marile lanțuri farmaceutice, poziția cea mai bine remunerată este cea de diriginte de farmacie, care se plătește cu sume între 4.000 și 8.000 de lei, salariu net lunar.”, potrivit Medijobs.ro

