În cadrul unui podcast, Bianca Drăgușanu a povestit cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 16 kilograme și care sunt alimentele pe care le ignoră complet. Fosta parteneră de viață a lui Alex Bodi le denumește pe acestea ”droguri„ și le evită.

Bianca Drăgușanu respectă acum cu strictețe mesele, însă, în trecut, aceasta a avut perioade în care s-a înfometat pentru a scăpa de kilogramele în plus. Mai mult decât atât, fosta parteneră a lui Alex Bodi a mărturisit în cadrul podcastului lui Damian Drăghici că a ținut și diete stricte, pentru a ajunge la o siluetă de vis. Se abținea de la a mânca, însă acest lucru i-a dăunat. În prezent, Bianca Drăgușanu nu se mai ”ascunde” în fața mâncării, ba chiar nu poate ”funcționa” dacă nu își ia energia din alimente.

„Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când măncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, a spus Bianca Drăgușanu pe YouTube.

Există, în opinia Biancăi Drăgușanu, două elemente culinare pe care le evită, spunând despre ele că sunt „droguri”. Este vorba despre sare și zahăr: ”E bine să fii echilibrat, nu pot să faci din mâncare un stil de viață. Eu mănânc de toate, am chestii pe care le prefer și pe care nu. La modul general evit cel mai mare drog de pe planetă: zahărul. Zahăr și sare găsim în orice, încerc să le evit. Trebuie să avem un echilibru în tot”.

Bianca Drăgușanu s-a înfometat pentru a slăbi 16 kilograme

În trecut, Bianca Drăgușanu a făcut o greșeală care ar fi putut să o coste sănătatea. Înfometându-se, aceasta a slăbit 16 kilograme. Decizia pe care a luat-o la vremea respectivă nu a fost tocmai în regulă pentru sănătate.

„Am 1,80 metri înălţime şi 62 kg greutate. S-a speculat mult şi aiurea pe tema greutăţii mele, aşa că mai bine lămuresc eu lucrurile. Da, am avut şi 78 kg, Tot aşa cum am avut şi 54! Dar, de o bună bucată de vreme, stau constant la 62 kg care, cred eu, e greutatea care mă prinde cel mai bine. Am slăbit 16 kilograme făcând foamea! Sau, daca vrei, cu voinţă! Asta a fost dieta mea specială. Câteva săptămâni nu am mancat decât o singură masă pe zi şi aia uşoara şi întotdeauna înainte de ora 12 ziua. Cine rezistă la regimul ăsta deloc sofisticat, sigur slăbeşte”, spunea ea într-un interviu.

