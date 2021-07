Cum a reacționat Bianca Drăgușanu când Gabi Bădălău a pus-o ”la cratiță”: ”Nu știam de unde să pornesc plita”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit recent mai multe detalii din viața ei personală și nu numai. Printre altele, vedeta a vorbit și despre felul în care a reacționat în momentul în care Gabi Bădălău a pus-o să gătească.

În podcastul lui Damian Drăghici, Bianca Drăgușanu a povestit o întâmplare haioasă din viața ei de zi cu zi. Recent, Gabi Bădălău a pus-o pe vedetă la cratiță, însă fosta prezentatoare de la Kanal D a întâmpinat ”mici probleme” în bucătătărie. A recunoscut că nu este vreo gospodină desăvârșită, dar nu se aștepta să fie pusă într-o asemenea situație ”delicată”. (CITEȘTE ȘI: CIOCNIRE „ATOMICĂ” ÎNTRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI „TURBO PRINȚESICA”! „FATA M-A SUNAT ȘI…”)

Nu a știut cum să pornească plita, însă… Bianca Drăgușanu i-a dat o replică de zile mari iubitului ei. Care, cu siguranță, nu o va mai pune prea curând să îl aștepte cu mâncare gătită atunci când ajunge acasă.

”Da, eu nu știu să gătesc. Îi spuneam asta și iubitului meu recent că nu știam de unde să pornesc plita și i-am zis că nu știu de unde să pornesc aragazul, dar știu cum să fac 50.000 de euro. (…) Sunt atentă, fac micul dejun, țin ordine, sunt foarte organizată așa, doar că eu nu știu să fac mâncare. Nici nu îmi place, nici nu mă văd să stau la cratiță”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca: ”A treia oară e cu noroc!”

Bianca Drăgușanu are planuri mari cu Gabi Bădălău, bărbatul care i-a apărut în cale la finalul anului trecut. Cei doi au fost împreună în câteva vacanțe exotice, iar când relația s-a sudat, au vorbit și despre căsătorie. (VEZI AICI: BIANCA & BĂDĂLĂU SE ASCUND, DAR I-AM FOTOGRAFIAT APROAPE DE MIEZUL NOPȚII LA APARTAMENTUL LUI!)

Vedeta este decisă să ajungă din nou în fața altarului. Crede cu tărie că a treia oară când va îmbrăca rochia de mireasă… va fi cu noroc!

”Sunt fericită și starea mi-o induc singură. Că mai există cineva în viața mea care mă face fericită, asta e adevărat. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau să vorbesc despre partenerul din viața mea, vrea să vorbesc despre mine. Sunt împlinită, am un copil sănătos, o afacere care funcționează și viața mea merge în direcția în care trebuie.

Da, mă mărit… cândva. A treia oară e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o altă căsătorie, iar acum e clar că o să mă mărit. În sufletul meu, îmi era foarte dor să fiu liniștită”, mărturisea recent Bianca la Teo Show.