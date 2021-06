Bianca & Bădălău se ascund, dar i-am fotografiat aproape de miezul nopții la apartamentul lui!

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, despărțiți? Nici vorbă de așa ceva! CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive care vor stopa orice zvon legat de ruptura dintre ei. Fosta soție a lui Alex Bodi împreună cu fiul ex-ministrului Economiei au pus la cale un plan pentru a-și putea trăi liniștiți povestea de iubire.

În urmă cu câteva săptămâni, Gabi Bădălău anunța, în direct, într-o emisiune TV că el și Bianca Drăgușanu nu mai formează un cuplu. Declarațiile au fost făcute de fiul ex-ministrului Economiei la doar câteva ore după ce fosta lui Alex Bodi susținea că este foarte fericită în relația pe care o are. Încă de atunci, CANCAN.RO va prezentat informații și imagini cu cei doi, lăsând să se înțeleagă că despărțirea nu a fost nimic altceva decât un plan. Iată că, acum, paparazzi CANCAN.RO au stat pe urmele celor doi și au surprins imagini care atestă faptul că între ei nu doar că nu s-a produs nicio ruptură, dar lucrurile merg mai bine ca niciodată.

După cum se poate observa în imagini, Bianca și Gabi Bădălău intră împreună în complexul în care acesta deține un apartament, semn că lucrurile sunt foarte bine între ei. Niciun gest făcut de cei doi nu pare să trădeze că între ei ar exista vreo problemă, ba din contră. Iar potrivit surselor noastre, lucrurile stau mai bine ca niciodată în cuplul Drăgușanu – Bădălău.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, pact secret

Deși au fost multe persoane care s-au îndoit de relația de iubire dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, iată că în ciuda tuturor obstacolelor, cei doi sunt foarte bine împreună. Nici crizele de gelozie făcute de Alex Bodi, dar nici declarațiile acide făcute de Claudia Pătrășcanu nu au reușit să-i despartă. Și, potrivit surselor noastre, nicio altă persoană nu va putea face asta.

Se pare că între Bianca și Gabi este o conexiune prea puternică pentru a fi distrusă atât de ușor. Însă, cei doi mai au de trecut un hop, divorțul lui Bădălău de Clauda Pătrășcanu. Și tocmai de aceea au pus la cale un plan perfect pentru ca fosta soție să nu-l poată amâna cu divorțul.

La ce plan au recurs Bianca și Bădălău pentru a-și trăi povestea de dragoste

Potrivit surselor noastre, Gabi Bădălău ar fi înțeles că atâta timp cât se va afișa cu femeia pe care o iubește, Claudia Pătrășcanu va face tot ce-i stă în putință pentru a amâna nunta lui cu Bianca Drăgușanu. Astfel că fosta soție a lui Alex Bodi și fiul ex-ministrului Economiei au decis să fie cât mai discreți, ba chiar să dea de înțeles că s-au despărțit.

Acesta a fost și motivul pentru care pe Instagram, atunci când a fost în Marbella, Bianca Drăgușanu a postat Instastory-uri singură sau doar cu prietenele ei și nu alături de Gabi Bădălău.

În vârstă de 39 de ani, Bianca Drăgușanu a încărcat pe social media cele două imagini pe care le puteți observa în colajul de mai jos, iar întrebările privind statutul ei nu au întârziat să apară, însă, deocamdată, ea nu a răspuns curioșilor. Pe lângă gif-ul “bride (n.r.: miereasă)”, desupra căruia se află un inel de logodnă, la descrierea postării din feed-ul Instagramului a așternut în limba engleză câteva gânduri care au legătură cu Gabi Bădălău.

“I’m wearing the smile you gave me and the dress of my dreams @bdluxfashion #comingsoon #mydresses #yes #tothedress #sohappy #blessed #loved #luxurylifestyle #wedding #weddingdress #bestisyettocome” se traduce astfel: “Eu port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele #ÎnCurând #RochiileMele #Da #PentruRochii #AtâtDeFericită #Binecuvântată #Iubită #StilDeViațăDeLux #Nuntă #RochieDeMireasă #CeEsteMaiBunUrmeazăSăVină”. Desigur, hashtag-urile i-au făcut pe unii să creadă că, de fapt, ședința foto a avut loc special pentru următoarea colecție cu rochii de mireasă pe care Bianca Drăgușanu urmează să o lanseze.

