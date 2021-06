Bianca Drăgușanu, suspectată că s-ar fi căsătorit în secret cu Gabi Bădălău? “Port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele” | FOTO

“Bianca Drăgușanu s-a căsătorit în secret cu Gabi Bădălău?” – aceasta este în prezent “întrebarea fierbinte” din inima și mintea multor susținători ai celor doi, după ce diva a publicat două poze în care apare într-o rochie de mireasă superbă și a transmis un mesaj copleșitor. În plus, fosta prezentatoare a mai făcut un gest pe IG Story care i-a făcut pe unii dintre internauți să încline balanța spre faptul că și-ar fi unit destinul de al fiului lui Niculae Bădălău.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au căsătorit în secret ?

În vârstă de 39 de ani, Bianca Drăgușanu a încărcat pe social media cele două imagini pe care le puteți observa în colajul de mai jos, iar întrebările privind statutul ei nu au întârziat să apară, însă, deocamdată, ea nu a răspuns curioșilor. Pe lângă gif-ul “bride (n.r.: miereasă)”, desupra căruia se află un inel de logodnă, la descrierea postării din feed-ul Instagramului a așternut în limba engleză câteva gânduri care au legătură cu Gabi Bădălău.

“I’m wearing the smile you gave me and the dress of my dreams @bdluxfashion #comingsoon #mydresses #yes #tothedress #sohappy #blessed #loved #luxurylifestyle #wedding #weddingdress #bestisyettocome” se traduce astfel: “Eu port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele #ÎnCurând #RochiileMele #Da #PentruRochii #AtâtDeFericită #Binecuvântată #Iubită #StilDeViațăDeLux #Nuntă #RochieDeMireasă #CeEsteMaiBunUrmeazăSăVină”. Desigur, hashtag-urile i-au făcut pe unii să creadă că, de fapt, ședința foto a avut loc special pentru următoarea colecție cu rochii de mireasă pe care Bianca Drăgușanu urmează să o lanseze.

Nu rata: Iulia Albu, caracterizare cu două tăișuri pentru Bianca Drăgușanu după ce a văzut-o în costume de baie sexy: “E imaginea pe care și-a creat-o”

Pe de altă parte, vă reamintim că, la finalul lunii trecute, CANCAN.RO v-a divulgat în exclusivitate informații despre nunta fabuloasă pe care Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău o pregătesc; ei ar urma să facă o petrecere în România și una în Grecia, iar cheltuielile se ridică la 1 milion de euro.

Vezi și: Cu cine a fost surprinsă Bianca Drăgușanu în aeroportul din Cluj-Napoca, după ce a mers la o clinică de chirurgie estetică și plastică | FOTO

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories