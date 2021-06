Ce vești a primit Bianca Drăgușanu din partea medicilor, în privința fiicei sale. Care este diagnosticul Sofiei: „Trebuie să-i dau tratament”

Recent, Bianca Drăgușanu le-a mărturisit fanilor săi că fiica ei are ceva probleme de sănătate și așteaptă cu nerăbdare verdictul medicilor în privința sa. Acum, vedeta a dezvăluit că, din fericire, lucrurile nu sunt deloc grave, așa că micuța Sofia trebuie doar să urmeze un tratament pentru câteva luni.

Bianca Drăgușanu a fost recent cu fiica ei la medic, pentru a afla cu ce probleme de sănătate se confruntă micuța Sofia. Ei bine, potrivit informațiilor oferite de actualitate.net, blondina a aflat câteva vești îmbucurătoare.

Fiica ei are nevoie să-și întărească imunitatea, care este cam scăzută și să urmeze un tratament de câteva luni.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru sursa citată.

Bianca Drăgușanu mai vrea un copil

În vârstă de 39 de ani, Bianca Drăgușanu își dorește să trăiască din nou minunea de a deveni mămică, motiv pentru care, alături de Gabi Bădălău, a demarat un plan elaborat în acest sens. Iar dorința este pe cale să i se îndeplinească îndrăgitei blonde.

Conform surselor noastre, cei doi viitori soți au vizitat o clinică de fertilizare in vitro din Turcia și amândoi speră că vor afla că vor deveni părinți chiar înainte de nuntă – ziua în care își vor uni destinele a fost intens discutată și, aparent, pregătirile decurg exact așa cum ei au visat – CANCAN.RO v-a divulgat în exclusivitate detalii despre fericitul eveniment care a fost estimat la un milion de euro.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a devenit mamă pentru prima dată alături de Victor Slav; Sofia Natalia Slav a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Și viitorul ei soț a experimentat rolul de părinte în timpul mariajului cu artista Claudia Pătrășcanu – Gabriel Alexandru s-a născut în 2015, iar fratele lui mai mic, Nicolas Mihail, a venit pe lume pe 24 ianuarie 2017.