Sabotaj la Survivor All Stars! A spus tot adevărul: motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu a vrut să ajungă în finală

Cătălin Zmărăndescu a explicat, pentru CANCAN.RO, motivele pentru care nu și-a dorit să fie printre concurenții din finala Survivor All Stars. Fostul luptător a rezistat în competiție 10 săptămâni el dorindu-și să ajungă acasă. Participarea la reality-show-ul de la Pro TV i-a adus pe lângă onorariu, câștiguri pe plan personal, cum a fost împăcarea cu Moroșanu. După terminarea Survivor All Stars, Zmărăndescu pune la cale o petrecere unde va invita foștii concurenți.

Cătălin Zmărăndescu își dorește ca Zanni să fie desemnat câștigătorul concursului Survivor All Stars. Cea de-a două experiență trăită de el în Republica Dominicană în cadrul show-ului de supraviețuire de la Pro Tv a fost total diferită față de ce se aștepta și nu s-a mai regăsit.

Cătălin Zmărăndescu: “Nu mi-am dorit să prind niciodată finala”

CANCAN.RO: Îți pare rău că nu ai prins finala Survivor All Stars?

Cătălin Zmărăndescu: Nu, cred că sunt poate cel mai realist dintre toți oamenii de la Survivor. Nici nu-mi doream finala, nu mi-am dorit-o, pentru că m-am așteptat să fie cu totul și cu totul altfel acest Survivor pentru mine. Să spunem că diferența prea mare dintre cele două echipe a fost un lucru care nu mi-a plăcut. Echipele au fost făcute destul de dezechilibrat, faptul că, nu știu, oamenii se certau și erau tot felul de discuții, lucrul acesta pe mine nu m-a mai încântat de data asta.

CANCAN.RO: Simțeai cumva că te seacă de energie aceste conflicte?

Cătălin Zmărăndescu: În momentul în care nu mai faci parte din lumea asta a certăreților, a conflictelor, lucrurile se schimbă puțin. E greu să îți găsești locul acela în care să ai și echilibrul necesar. Pe de alta parte, când mergi la o competiție pe care deja o știi, am crezut că va fi cu totul și cu totul diferit față de sezonul în care am fost eu. Nu, nu a fost să fie așa, pentru că știam deja și ce urmează la recompense și la alte asemenea jocuri. Băi, e la fel. Nu e nimic care să mă atragă, nu e ceva care să mă incite, să-mi doresc să fac lucrul acesta. Nu am să uit niciodată cu o seară înainte să părăsesc competiția, m-a întrebat Zanni: “Zmără, ce vrei să faci?” Vreau să plec acasă! “Poți să rămâi, poți să faci, că uite, aduci puncte”. Nu-mi doresc și când nu îți dorești un lucru nu poți.

Da, recunosc, am ajuns în momentul acela în care nu mi-am dorit să termin un lucru, pentru că nu m-am regăsit în el. Pentru mulți poate e șocant lucrul acesta, pentru mine nu este șocant. Nu mi-am dorit să prind niciodată finala. Să spunem că mi-am dorit doar să îmi reglez lucrurile din viața reală și aici mi-am dorit foarte tare să mă reîmpac cu Moroșanu. Am cunoscut oameni buni acolo, am cunoscut un altfel de Zanni, m-am împrietenit foarte tare cu Jador și cu Ana Porgras și cu Ștefi m-am înțeles foarte bine, TJ iar fantastic, mai ales că în sezonul meu eu cu TJ ne-am contrat de câte ori bine- bine. Mi-e dor de ei. Abia aștept după ce se termină Survivor-ul să ne întâlnim cu toții, organizez la mine la Târgoviște o petrecere pentru toți și să ne distrăm până la urmă ca să uităm de cocosul și de traseele din junglă.

“Dorința mea asta este și sper ca Domnul să mi-o îndeplinească”

CANCAN.RO: Pe cine vezi cu șanse mai mari să câștige acest sezon?

Cătălin Zmărăndescu: Vreau ca Zanni să câștige. Bineînțeles nu sunt eu Dumnezeu să știu cine va câștiga, El știe sigur, dar dorința mea asta este și sper ca Domnul să mi-o îndeplinească cumva. Zanni e un om deosebit, îmi place foarte tare de el.

CANCAN.RO: Ce apreciezi la Zanni?

Cătălin Zmărăndescu: Mi-ar place să îl văd pe Zanni că învață ce este dragostea, ce este iubirea. El încearcă, dar neprimind lucrurile astea în copilăria lui, l-a făcut atât de diferit față de noi ceilalți, dar el încearcă, simt, l-am văzut acolo, încearcă să se schimbe, încearcă să-și găsească lucrurile lipsă din viața lui. Și asta e foarte important la un om, pentru că dacă vrei să schimbi ceva la tine, trebuie să îți dorești cu adevărat lucrul ăsta. El își dorește lucrul ăsta.

