O pulverizează pe iubita fostului soț! Despărțire cu circ în toată regula: ordin de protecție, terapie de cuplu și … Cântăreața s-a DEZLĂNȚUIT!

Alessia și Ionuț, tatăl copilului ei, au fost ani la rând în război. Cântăreața ajunsese într-o situație pe care o descria ca fiind imposibilă! În 2021, Alessia a obținut două ordine de protecție, unul de cinci zile și altul de trei luni, timp în care bărbatul nu a avut voie să se apropie de cântăreață. Părea că cei doi îngropaseră securea războiului, ba chiar artista ne spunea că merge la terapie de cuplu pentru a repara relația. Recent însă, Ionuț și-a făcut o nouă iubită pe care Alessia nu o agreează deloc. Ba mai mult, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, a dezvăluit că a fost jignită de actuala iubită a fostului. Avem totul, în exclusivitate.

Alessia s-a luptat ani la rând cu tatăl copilului său, dar și cu foștii socrii cu care a avut o relație foarte tensionată. După un scandal imens alimentat de ambele părți implicate, dar și după acuzațiile fără precedent aduse de solistă socrilor săi, lucrurile părea că intraseră pe un făgaș normal. Ea și Ionuț mergeau la terapie de cuplu pentru ca relația lor să intre pe un făgaș normal, iar fiul lor, Alvin, să crească într-un mediu sănătos. Părea că reușesc, dar… Ionuț a început o altă relație. Ședințele de terapie s-au oprit, Alessia a ajuns, din nou, într-o situație greu de gestionat, după ce a fost jignită de actuala iubită a fostului soț.

Alessia, jignită de iubita tatălui copilului ei: „Mi-a vorbit foarte urât”

„Nu mai mergem la terapie. Eu am rezolvat ce aveam de rezolvat cu mine, el să rezolve ce are cu el. Nu mă interesează viața privată a nimănui sau că și-a făcut o nouă relație, nici măcar puțin nu mă interesează.

Nu îmi place de domnișoara respectivă. Sunt sinceră până la capăt. Este problema ei cum alege să fie, este problema lor cum vor să trăiască, la ce nivel din toate punctele de vedere”, a spus Alessia exclusiv pentru CANCAN.RO.

Întrebată ce o deranjează la actuala parteneră a lui Ionuț, Alessia ne-a răspuns că a fost jignită de aceasta. Cântăreața a rămas mută de uimire, mai ales că se aștepta ca relațiile să fie civilizate, dat fiind faptul că și domnișoara respectivă are un copil.

„Educația mă deranjează, sau, mai bine zis, lipsa ei. Mi-a vorbit foarte urât, m-a jignit. Nu îmi făcusem o părere despre ea, dar fiind și ea mamă, aveam alte așteptări. Aveam așteptări de om civilizat, care a trecut ca și mine prin greutăți, crescând și ea singură un copil, dar se pare că nu trebuie să ai pretenții de la nimeni. Am pretenții de la mine și asta este tot ce contează.

Eu îmi cresc copilul, stabilesc cu tatăl lui, avem program, ne ajutăm, vreau să cred că reciproc. Eu îmi fac viața frumoasă, nu am timp să mă gândesc la chestii care mă deranjează”, a mai spus cântăreața.

Alessia și-a primit confirmarea că încă poate: „Am 40 de ani, dar el investește în mine”

Alessia s-a reinventat în ultimul an și promite să devină cea mai bună versiune a sa. A scos melodii cu Antonio Pican, Greek 4U și spune că are multe surprize de pregătit. Vrea să se concentreze pe carieră și pe copil, iar viața sentimentală o lasă, momentan, pe locul doi. „Am 40 de ani, m-am maturizat și am căpătat mai multă încredere în mine. Sunt fericită și recunoscătoare. La 40 de ani managerul meu încă investește în mine. Asta spune multe despre el în primul rând, dar și despre mine.

Alvin este bine, am stat doar două zile acasă și l-am dus la grădiniță și nu mă mai pupă. Este băiat mare și nu îi place să se mai pupe cu mami la grădiniță. Mi-a spus că vrea să mă pupe pe buze. Are șase ani și jumătate. Este un copil boem care iubește natura, animalele, hainele, mâncărurile, mă bucur că este ca mine, doar este al meu. Are și din tatăl lui câte ceva că nu sunt Fecioara Maria să-l fi făcut singură”, spune Alessia pentru CANCAN.RO.

În urmă cu patru luni, cântăreața ne dezvăluia că ea și tatăl copilului săi au ajuns la terapie și sperau să ajungă la un numitor comun. În plus, cântăreața chiar îi oferea fostului iubit mai mult timp, decât era decis în instanță. „În mod normal, Ionuț are program de vizită. Un weekend la două săptămâni stă cu tatăl lui, vacanțele sunt împărțite, sărbătorile sunt împărțite.În general când Alvin nu merge la grădiniță sau are liber, îl mai las și la tatăl lui ca să se bucure și ei de timpul lor împreună”, spune ea. Acum însă, din cauza actualei iubite a bărbatului, lucrurile s-au schimbat și, nu este exclus, ca cei doi să ajungă, din nou în instanță.

