Alessia a trecut prin momente dramatice cu fostul ei partener de viață, alături de care are și un copil. Cântăreața a fost umilită și agresată fizic, iar în cadrul unui interviu a povestit prin ce chinuri a trecut.

În cadrul unui interviu, artista Alessia a povestit prin ce dramă a trecut. Aceasta s-a separat legal de fostul soț, însă perioada în care s-a întâmplat acest lucru a fost extrem de grea atât pentru ea, cât și pentru copil. În căsnicia lor nu ar mai fi existat de mult timp armonie, iar artista preferase atunci să își ia copilul și să plece din București, din cauza violențelor aplicate de fostul partener. Pe numele bărbatului au fost emise, la momentul respectiv, două ordine de protecție, unul de cinci zile, iar altul pentru o perioadă de trei luni. Alessia a fost nevoită să meargă la psiholog, apoi, din cauza situației prin care a trecut. Potrivit declarațiilor sale din iarna acestui an, în relația Alessiei au intervenit și părinții bărbatului.

Pe de altă parte, Alessia a povestit și un episod agresiv la care a luat parte, ea fiind victimă. În ziua în care a mers la părinții fostului partener pentru a-l lua pe cel mic, aceasta a fost strânsă de gât în plină stradă.

„Am venit la București să îmi iau copilul. M-au batjocorit, a coborât tatăl lui. Mi-a arătat dosul, om la 60 de ani. Am plecat așa cum am venit și peste trei zile m-am întors să-mi iau copilul. A coborât mama lui cu Alvin, am deschis ușa, am ieșit să-l iau în brațe, dar aceasta mi l-a smuls din brațe. Copilul urla.

L-a strigat pe soțul ei, a venit, m-a strâns de gât. Mi-am pierdut cunoștința. Trăgea de copil ca de un ursuleț de pluș, efectiv. Când a văzut că nu scapă de mine, femeia l-a tras efectiv de șolduri și s-a trântit efectiv pe asfalt cu el”, spunea artista într-o emisiune TV.

Alessia s-a pus pe picioare, după experiența traumatizantă

Alessia a reușit să treacă peste momentele grele. În prezent, artista ține legătura cu tatăl copilului ei.

„Acele clipe negre din viața mea am reușit să le depășesc odată cu trecerea timpului. Nu mi-a fost deloc ușor. Acum sunt foarte bine. Țin legătura cu tatăl copilului, normal, pentru binele micuțului. În perioada aceasta este cu el în vacanță. Avem un copil de crescut împreună, trebuie să fim maturi amândoi.

Vreau să îmi refac viața. Sunt o femeie plină de viață, îmi doresc o familie cu un alt bărbat, am tot viitorul înainte. Însă, nu acum, momentan nu sunt disponibilă pentru că acum sunt o femeie rece.

În timpul liber ies cu prietenii, râdem, glumim, mergem și mâncăm, mergem la un film la cinematograf. Sunt ok acum cu mine. În perioada aceasta am scris și șapte piese printre care una poartă titlul ‘Ai tupeu’, o să urmeze și videoclipurile lor, însă, încetul cu încetul.

Sper să lansez în perioada următoare câte o piesă cam la o lună și jumătate. Am început și concertele. M-am uitat pe agendă și pe 28, luna aceasta, am la Deva, pe 4, luna viitoare, la Herculane și tot așa”, a declarat Alessia pentru Impact.ro.

Sursă foto: capturi video youtube