Alessia și tatăl copilului său au ajuns la un numitor comun, după ani de neînțelegeri și procese. Vedeta este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi, iar hiturile sale făceau furori în boxe în urmă cu 15 ani. Doar că de câțiva ani a intrat într-un con de umrbă și a lăsat cariera pe locul doi. Totul s-a întâmplat din cauza familiei pe care a încercat să și-o formeze alături de tatăl copilului ei, Ionuț. Cei doi au avut o relație de 15 ani, presărată atât cu iubire și venirea pe lume a unui băiețel pe nume Alvin, cât și cu certuri, acuzații în presă și ordine de protecție emise pe numele bărbatului.

În 2021, Ionuț a primit două ordine de protecție, unul de cinci zile și altul de trei luni, timp în care nu a avut voie să se apropie de cântăreață. La trei ani de la scanadalul fără precedent, Alessia a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO și a dezvăluit cum se înțelege acum cu tatăl copilului ei.

Alessia și tatăl copilului au făcut pace! Cum lucrează cei doi la relația lor

Celebra cântăreață a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația pe care o are acum cu tatăl copilului său, dar și cu foștii socrii. După un scandal imens alimentat de ambele părți implicate, dar și după acuzațiile fără precedent aduse de solistă socrilor săi, acum lucrurile se pare că s-au liniștit și au intrat pe un făgaș normal. Alessia susține că atât ea, cât și Ionuț, au ajuns la un numitor comun. Ba mai mult, se înțeleg din ce în ce mai bine în privința copilului.

„Am făcut pace cu mine, așa că am făcut pace cu toată lumea. Începe o nouă etapă în viața mea, îmi schimb stilul muzical. Alvin trece și el într-o nouă etapă, în septembrie începe clasa zero. Sunt focusată pe sănătatea noastră emoțională și vreau să fiu în armonie în permanență.

Încerc să îmi aranjez treburile când Alvin este la tătăl lui. Mă ajută și părinții pentru că tata este pensionar, îl duce el dimineața la grădiniță. Mama când iese de la muncă se duce ea să-l ia, dacă nu sunt eu disponibilă. Și sora mea mă ajută, sunt toți în Constanța. Am mare noroc că îmi sunt alături.

În mod normal, Ionuț are program de vizită. Un weekend la două săptămâni stă cu tatăl lui, vacanțele sunt împărțite, sărbătorile sunt împărțite. În general când Alvin nu merge la grădiniță sau are liber, îl mai las și la tatăl lui ca să se bucure și ei de timpul lor împreună” , a dezvăluit vedeta exlusiv pentru CANCAN.RO.

„Mai există frustrări, dar vrem să le eliminăm! Ne dorim să fim o familie sănătoasă”

Și dacă în trecut s-au aruncat vorbe grele și nu se puteau înțelege nici să-i pici cu ceară, Alessia și Ionuț s-au maturizat. Se pare că terapia a fost unul dintre principalii factori care au contribuit la bunăstarea familiei lor și la armonia dintre ei. Cu toate acestea, pentru că artista locuiește la Constanța, iar Ionuț la București, cei doi trebuie să se împartă pentru ca fiul lor să petreacă timp cu ambii părinți. Iar când sunt toți trei împreună, Alessia și Ionuț aleg să meargă la terapie pentru a își îmbunătăți relația.

„Mai există și frustrări, îți dai seama. Orice s-ar întâmpla, vrem, nu vrem, o să fim legați pe viață. Chiar dacă fiecare dintre noi își reface viața, noi trei vom forma o familie până la final. Copilul trebuie să fie interesul nostru superm pentru că de asta l-am făcut. Nu au mers lucrurile între noi în trecut, dar asta este altceva.

Am început să facem și terapie ca să învățăm cât mai multe. Este ceva nou în viața noastră, am făcut un copil, ne-am despărțit și nu știm, nu am mai fost puși în fața unei astfel de situații și nu știm cum să facem să obținem cel mai bun rezultat. Astfel, am decis să apelăm la specialist ca să ne învețe cum să manageriem situația. Vrem să știm cum să ne comportăm când Alvin este la unul sau la celălalt, cum discutăm ca părinți, cum vrem să luăm o decizie. Ne dorim să fim o familie sănătoasă.

Facem terapie de cuplu, dar facem și de familie, toți trei. O să facem și separat, în toate variantele ca să ne putem cunoaște mai bine. Noi acum, sincer, nici nu ne mai cunoaștem. A trecut atât de mult timp, să înțelegem lipsurile fiecăruia, să ne ajutăm reciproc. Să facem ce trebuie să nu fim frustrați, să luăm deciziile în armonie. Și cel mai important să înțelegem copilul și el pe noi”, susține Alessia pentru CANCAN.RO.

Alessia și tatăl copilului au mers la psiholog: „Alvin ne luase de mână pe amândoi”

Alegerea de a merge la terapie de cuplu a fost cheia câștigătoare pentru Alessia și Ionuț. Cei doi au realizat că relația lor s-a îmbunătățit, cu toate că, susține cântăreața, Ionuț nu ar fi vrut nici în ruptul capului să apeleze la o astfel de variantă.

„Consider că faptul că nu am apelat la terapie nu am reușit să facem să funcționeze relația. Eu îi propusesem lui să apelăm la terapie, iar el a fost foarte vehement. A spus că nu este de acord cu terapia. După prima ședință, eu m-am simțit mult mai bine. Și pe el l-am văzut mult mai relaxat. Chiar m-a întrebat dacă mi-a plăcut și dacă mai mergem. Mi-a plăcut că el a avut o evoluție foarte rapidă, am simțit o îmbunătățire în vibe-ul lui.

Și comunicarea dintre noi s-a îmbunătățit. Vorbim foarte calm, nu ne precipităm, chiar sunt bucuroasă de evoluția noastră ca și părinți. Mă bucuram pentru Alvin că în timp ce mergeam către cabinetul pshihologului, ne luase de mână pe amândoi și se uita când la unul, când la celălalt. Era foarte mândru. Mă bucuram că putem să îi oferim astfel de momente și fără să fim împreună” , a declarat cântăreața pentru CANCAN.RO.

Și pentru că lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru artistă și tatăl copilului său, nu puteam să nu o întrebăm dacă iau în calcul o împăcare. „Nu am luat în calcul încă o împăcare. Eu deocamdată încerc să fiu bine cu mine și cu el, încercăm să ne împrietenim. Încercăm să ne cunoaștem pentru că au trecut atâția ani și fiecare s-a dezvoltat diferit, nu mai suntem aceleași persoane. Mi-aș dori să ne împrietenim ca să putem colabora eficient. Vrem, nu vrem, noi trei o să formăm o familie până la final”, a declarat vedeta.

Alessia, despre relația cu foștii socrii: „Nu mergem la mese, dar am făcut pace!”

Vă reamintim că relația Alessiei nu a fost tensionată doar cu Ionuț, ci și cu părinții acestuia. Cântăreața îi acuza pe socrii ei că s-ar fi băgat în viața ei și a partenerului său încă de la început. Ulterior, au existat certuri explozive între ei și chiar ar fi existat acuzații că nu ar vrea să-i mai dea copilul cântăreței. Dar, știți cum se spune că timpul vindecă tot! Așadar, anii au trecut, și atât Alessia, cât și foștii socrii, au lăsat timpul să vindece rănile.

„Am făcut pace cu toată lumea. I-am iertat pe părinții lui Ionuț. Fiecare gândește în felul lui, fiecare a crescut în felul său și fiecare om are traumele sale. Nu trebuie să-i judecăm pe ceilalți pentru reacțiile lor. Poate reacțiile lor sunt rezultate ale traumelor lor. Așa au învățat poate sau poate nu au știut altfel. Am ales să îi iert, au o vârstă și nici nu știu cum au crescut, așa că nu am de ce să-i judec. Sunt parte din familie, vreau, nu vreau, și o să fie toată viața. Alvin îi iubește pe bunicii lui, iar eu tot ce pot face este ca ei să se vadă atunci când își doresc. Nu mergem la mese, dar nu vreau să îmi privez copilul de iubirea bunicilor. Este o relație de respect și compromis între noi” , mai susține Alessia pentru CANCAN.RO.

