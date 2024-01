Dana Roba nu-și iartă soțul care a mutilat-o cu ciocanul! ”Îl execut silit!” + Suma uriașă pe care i-a cerut-o!

Dana Roba nu a scăpat de problemele cu încă soțul ei, Daniel Balaciu! După ce a fost la un pas de moarte din cauza loviturilor pe care le-a suferit, vedeta vrea ca soțul ei să plătească cu vârf și îndesat! CANCAN.RO a stat de vorbă cu Dana Roba și a aflat ce pretenții are de la tatăl copiilor. În plus, se pare că și bărbatul a încercat să o păgubească pe vedetă! Avem toate detaliile și declarații exclusive despre cum au vrut cei doi să se „faulteze” reciproc!

Dana Roba și Daniel Balaciu, în război pe viață și pe moarte

Dana Roba și Daniel Balaciu vor da nas în nas pe data de 2 februarie. Vedeta și bărbatul care aproape a omorât-o se vor întâlni în sala de judecată pentru un nou proces. Mai mult, vedeta susține că îl va executa silit pe Daniel, vedeta simțindu-se îndreptățită să primească o parte din ce deține acesta.

„O să îl execut silit. Dacă îmi dă 220.000 de euro, vând apartamentul și apoi facem jumi-jumate. Dacă nu îmi dă, îl execut cu apartamentul, casa, tot ce are el. Încă nu s-a aprobat, dar lui i s-a pus sechestru pe tot ce are. Plus că Spitalul județean l-a dat în judecată și are să dea și acolo 3000 de euro. Eu aș lua pe apartamentul pe care vreau să îl vând 110.000 de euro (n.r. apartamentul groazei).

Plus 10% din casa lui, plus că mai are un teren de fotbal pe care primarul a trecut-o pe numele lui. A fost când noi eram căsătoriți, eu am plătit intabularea, eu m-am ocupat și de asta. Nu îmi doresc nici pensie alimentară de la el. „, a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CUM L-A “UȘURAT” MIRCEA BRAVO PE BOTE DE 20.000 €! CELEBRUL DESIGNER A FOST ȘOCAT!)

Daniel Balaciu i-a făcut plângere pentru evaziune fiscală: „Muncesc ca sclava de dimineața până seara!”

În plus, Dana Roba susține că doar ea a fost cea care a adus bani în casă în toți anii cât au fost împreună. Înainte de a intra după gratii, bărbatul a decis să o „faulteze” pe Dana și i-a făcut plângere pentru evaziune fiscală. „Eu l-am întreținut pe el în toți acești ani. Imaginează-ți că el mergea în weekend cu copiii la sat și, când se întorcea, deja avea cadoul cumpărat. I-am cumpărat numai tricouri și pantaloni de firmă, iar eu nu meritam nici un buchet de flori la an. El mi-a făcut și plângere că fac evaziune fiscală” , a mai declarat vedeta.

Dana Roba, fericită la brațul lui Beni: „Daniel numai tată nu era! Beni mă susține”

După ce a scăpat ca prin urechile acului din ghearele morții, Dana Roba și-a refăcut viața alături de Beniamin. Bărbatul are și el copii, la rândul său, iar, așa cum chiar make-up artistul spunea, acestuia i-a fost milă de situația lor. A hotărât să o viziteze la spital și să o ajute, imediat ce a aflat ce s-a întâmplat. De atunci, cei doi trăiesc o iubire cu năbădăi.

„Eu cu Beni suntem foarte bine, Slavă Domnului. Mă ajută, mă susține, îmi duce copiii la școală. Fetele îl iubesc! Nu vreau să exagerez ca să nu sară mama copiilor lui Beni, dar fetele mele îl iubesc mai mult decât îl iubesc copiii lui.Inclusiv seara când se pun la somn, fetele întreabă de Beni, dacă el întârzie cumva. Ele vor să le spună și el ” , spune vedeta.

(VEZI ȘI:CUNOSCUTA ARTISTĂ A PLECAT ÎN STRĂINĂTATE DUPĂ DIVORȚ ȘI ARE PLANURI MARI: „DACĂ GĂSESC UN ȘEIC, UN SULTAN…”)

Mai mult, Dana Roba susține că nu există termen de comparație între actualul (Beni) și fostul (Daniel). „Daniel nu era afectuos cu fetele. Numai tată nu era! Stătea numai pe telefon el, le punea pe ele tot pe telefon sau să coloreze, mizerie în casă ca la nebuni, nu-l interesa. Eu plăteam 1.500 de lei pe lună curățenia în apartament cu trei camere.Mă gândesc că vin ăștia de la protecția copilului, mi se face greață. Nu au nevoie de nimic copiii mei! Fetele mele sunt curate, spălate, îmbrăcate, îngrijite. La mine nu există să nu fie ele pe primul loc. Ziua copiilor mei se ține și dacă trebuie să mă împrumut” , a susținut Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.