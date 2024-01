Cunoscuta artistă a plecat în străinătate după divorț și are planuri mari: „Dacă găsesc un șeic, un sultan…”

Oana Radu face ce face și nu se lasă doborâtă așa cu una, cu două! La doar o lună de la anunțul divorțului, artista este optimistă că își va găsi dragostea. Cu toate că recunoaște că sfârșitul anului 2023 a fost foarte dificil pentru ea, Oana Radu a decis să tragă linie și să ia totul de la zero. Și, pentru că schimbările majore au nevoie de un timp de asimilare, vedeta și-a făcut rapid bagajele și a plecat într-o destinație de vis. CANCAN.RO are toate detaliile, în exclusivitate.

Ce o „consolează” pe Oana Radu după divorț: „Totul a fost roz”

„Viața e roz și roz este lumea toată”, așa sunau versurile unei melodii celebre care pare să i se potrivească de minune Oanei Radu. Chiar dacă părea că lucrurile nu merg tocmai bine, mai ales după divorțul de fostul soț, Cătălin Dobrescu, vedeta nu și-a pierdut încrederea în viitor. Are speranță că dragostea îi va bate din nou la ușă. Până atunci însă, Oana se consolează cu muulte haine.

(CITEȘTE ȘI: IATĂ DE CE CĂTĂLIN DOBRESCU REFUZĂ SĂ SPUNĂ MOTIVUL DIVORȚULUI DE OANA RADU! „TREABA ASTA M-A CAM DĂRÂMAT”)

„Am înțeles că a fost Blue Monday, cea mai deprimantă zi din an. Eu nu sunt în țară și pentru mine a fost o zi foarte bună. Sunt în vacanță în Istanbul. Eu mi-am luat vacanță și pentru mine a fost o zi chiar bună. Poate din acest motiv am cheltuit atât de mulți bani pentru că este Blue Monday. Nu pot să spun cât am cheltuit, dar mi-am luat muuulte haine. Pentru mine nu a fost blue, a fost pink ( n.r. roz)” , a declarat artista pentru CANCAN.

Pe cine își dorește artista alături: „Dacă găsesc un șeic, un sultan…”

Și, dacă tot am deschis cutia Pandorei, am vrut să aflăm și pe cine își dorește în viața sa Oana, dar și cine îi ține companie în vacanța secretă din Istanbul. „Sunt cu niște prieteni, stăm câteva zile, vizităm, ne relaxăm. Momentan nu a venit dragostea în viața mea. Dacă voi găsi un șeic, un sultan, voi anunța cu siguranță”, spune vedeta.

Oana Radu și soțul ei, Cătălin Dobrescu au divorțat în luna decembrie a anului trecut. Cântăreața a mărturisit că ceea ce a dus la separarea lor a fost timpul petrecut împreună în exces, dar și asemănările foarte mari dintre ei. Acest lucru a pus-o la pământ pe artistă, care nu și-a dorit nici măcar o secundă să divorțeze. Din păcate însă, zicala că doar contrastele se atrag s-a aplicat aici, iar asemănările dintre Oana și Cătălin i-au determinat pe cei doi să pună punct căsniciei după patru ani.

(VEZI ȘI: CUZA DE LA NOAPTEA TÂRZIU A ”COMIS-O”, IAR ACUM REGRETĂ: ”DĂDEAM O CĂRUȚĂ DE BANI!”)

Oana Radu, schimbată total de fostul soț, antrenorul Cătălin Dobrescu

Tot mai multe indicii că Oana Radu și Cătălin Dobrescu divorțează au început să apară încă de anul trecut. Artista renunțase la verighetă de o perioadă îndelungată de timp. Ulterior, Oana și-a sters și fotografiile în care apărea alături de Cătălin. Cu toate acestea, cei doi au anunțat oficial divorțul la finalul anului trecut.

Oana Radu s-a căsătorit civil cu Cătălin Dobrescu în anul 2020. Cei doi nu au apucat, însă, să facă și cununia religioasă. Bărbatul este cel care a făcut-o pe Oana Radu să aibă o siluetă de vis. În plus, antrenorul a venit în viața Oanei după ce aceasta suferise un șoc. Așa cum știm, fostul iubit al cântăreței a decedat, moment care a marcat-o mult pe vedetă. Din păcate, nimic nu a putut să le salveze căsnicia celor doi, iar acum fiecare a mers pe drumul său… el aici, iar Oana pe meleaguri turcești.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.