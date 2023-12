Oana Radu și Cătălin Dobrescu locuiesc încă împreună, deși au anunțat că divorțează. De ce nu s-au mutat până acum

Oana Radu (29 de ani) a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Cătălin Dobrescu! Deși au decis să o ia pe drumuri separate, cei doi locuiesc încă împreună. Artista a explicat de ce nu s-au mutat până acum.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit în urmă cu 3 ani și de atunci au fost de nedespărțit. Bărbatul a fost și managerul ei, așa că au format o echipă nu doar pe plan amoros, ci și din punct de vedere profesional. Cei doi se afișau mereu împreună, atât în mediul online, cât și la concerte sau evenimente mondene. În ciuda iubirii pe care și-au purtat-o, artista și soțul său au hotărât să divorțeze. Însă, locuiesc în continuare în aceeași casă.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au hotărât să o ia pe drumuri diferite, după 3 ani de mariaj. Cu toate acesta, încă locuiesc împreună, sub același acoperiș. Artista este conștientă nu este o decizie înțeleaptă, însă există un motiv pentru nu s-a mutat încă.

Momentan avem niște lucruri de împărțit, până vom decide cum le vom face, tocmai pentru că nu am rămas dușmani, nu ne grăbim, lăsăm lucrurile să se așeze, vedem cum vor decurge lucrurile și în 2-3 luni vom lua o decizie importantă.”, a declarat Oana Radu, pentru un post TV, potrivit WOWbiz.ro.

Ideea este că noi am hotărât să punem punct acestei relații și cred că dacă locuim împreună nu e ok.

„Da, încă locuim împreună. E mult spus locuim împreună, cel puțin eu am încercat să-mi mut puțin locuința în diferite părți.

Întrebată dacă îl mai iubește pe Cătălin Dobrescu, artista a spus că nu poate răspunde la această întrebare, fiind la televizor. Însă, a precizat că ea și soțul ei au decis să divorțeze pentru că ceva nu mai funcționa în relația lor.

Oana Radu nu a vrut să precizeze motivul despărțirii, însă faptul că petreceau tot timpul împreună a fost un factor important în luarea deciziei de divorț. Artista a dat de înțeles că sentimente mai există. Totuși, spune ea, iubirea nu este suficientă într-o relație.

„Nu o să zic aici! Pur și simplu, dacă oamenii sunt curioși să afle sau dacă vor să le spun, nu am avut un motive anume sau dacă am avut nu e cazul să discutăm aici. Ideea e că noi stăteam foarte mult timp împreună și cred că uneori dăunează relației, totodată, mai cred că iubirea nu este suficientă și că oamenii trebuie să facă uneori ceva pentru relație lor.

Cred că noi am făcut prea mult și treaba asta ne-a suprasolicitat.(…) Nu-i simt lipsa lui Cătălin pentru că noi am hotărât să încheiem acest capitol și nu-i simt lipsa pentru că nu am timp, muncesc foarte mult.”, a mai spus Oana Radu.