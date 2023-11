Cătălin Dobrescu, prima reacţie după ce Oana Radu a anunţat divorţul: „Cu părere de rău…”

Oana Radu și Cătălin Dobrescu și-au spus adio după o căsnicie de trei ani! Cunoscuta artistă și partenerul ei au decis de comun acord că este mai bine pentru fiecare, să meargă pe drumul lui și să întâlnească fericirea în altă parte. Cântăreața este cea care a confirmat separarea și a dat primele detalii despre divorț, urmând ca antrenorul de fitness să spună partea lui de adevăr. Ce i-a transmis public fostei lui iubite? Mulți nu s-au așteptat!

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au pus capăt căsniciei, după trei ani de iubire. Artista și antrenorul de fitness au ajuns la concluzia că nu mai pot forma un cuplu, așa că au decis să se despartă, cât încă nu e prea târziu. Cea care a dat de veste a fost chiar vedeta, confirmând divorțul și oferind primele detalii despre situația dintre ea și fostul iubit. Oana Radu a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă și de aceeași părere se pare că este și Cătălin Dobrescu.

Nu a existat un motiv anume, pur și simplu, noi doi suntem atât de la fel, încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun! Semănăm foarte tare și cred că ne-a făcut rău chestia asta. Și faptul că am stat foarte mult împreună, pentru că noi ne-am petrecut practic din prima zi toată viața împreună. Cumva când ai aceeași persoană și la muncă, și acasă, cred că asta dăunează relației”, a spus vedeta în podcast-ul Vorba lu’ Jorge.

Bărbatul a oferit și el primele declarații despre sfârșitul poveștii de iubire dintre el și cântăreață, mărturisind că-i pare foarte rău că relația lor s-a terminat. Chiar și așa, regretele nu-și au rostul, căci ambii consideră că separarea a fost necesară în cazul lor. Neînțelegerile și-au făcut apariția și au ajuns să nu se mai simtă bine unul cu celălalt.

„Din păcate, am pus capăt acestei căsnicii. Cu părere de rău spun treaba asta. Nu suntem într-o situație foarte bună, dar din cauză că avem opinii diferite, gândim diferit, cred că e cea mai bună alegere pentru noi, amândoi. Avem gândiri diferite și atunci ajungem să nu ne mai simțim bine. Noi ne-am iubit foarte mult, am stat împreună foarte mult. Nu am ce să îi reproșez Oanei”, a dezvăluit Cătălin Dobrescu, la Xtra Night Show.