În ce stare se află Alex Delea după accidentarea de la Survivor All Stars? Războinicul a trecut prin momente cumplite: „A fost un chin”

Competiția Survivor All Stars a luat final pentru Alex Delea. În urma unui duel greu și încetinit de accidentarea suferită, tânărul a fost eliminat. Acesta s-a întors acum acasă și se recuperează după întreaga experiență. Câștigătorul Survivor România 2022 a făcut primele declarații după eliminare și a dezvăluit care este starea sa de sănătate în prezent, după accidentarea gravă pe care a suferit-o.

Competiția Survivor All Stars i-a adus lui Alex Delea o accidentare serioasă. Într-un moment fatidic, tânărul s-a luat la întrecere cu colegii de competiție și a suferit o accidentare gravă la nivelul genunchiului. Acesta a ajuns chiar și la spital, iar recuperarea a fost una destul grea. Războinicul încă se resimte, iar acum a dezvăluit în ce stare se află piciorul său.

(CITEȘTE ȘI: SCANDAL DUPĂ ELIMINAREA LUI ALEX DELEA DE LA SURVIVOR ALL STARS. ACUZAȚII DE „ARANJAMENT” LA ADRESA PRO TV)

„A fost un chin”

Deși a intrat în competiție încrezător și spera că o să pună, din nou, mâna pe marele premiu, drumul lui Alex Delea a fost scurtat de accidentarea gravă pe care a suferit-o la picior. Pe lângă durerile chinuitoare, lovitura i-a adus și eliminarea. În cadrul ultimului duel pe care l-a jucat, Războinicul a fost vizibil încurcat de accidentarea suferită, care l-a încetinit și l-a plasat pe ultimul loc.

Acum, Alex Delea se recuperează ușor, ușor și spune că accidentarea pe care a suferit-o l-a schimbat radical și l-a învățat să aprecieze totul mult mai mult. Războinicul regretă din plin cele întâmplate și mărturisește că totul a fost un adevărat chin.

„După accidentare, m-am acomodat cu faptul că voi pleca acasă, dar nu neg faptul că a fost foarte greu să mă împac cu ideea asta. Sezonul ăsta m-a schimbat foarte mult, accidentarea pe care am suferit-o la genunchi a fost un chin și am învățat să apreciez totul mult mai mult. Per total o nouă lecție de viață. Iar dacă ar fi să schimb ceva, evident aș schimba decizia de a alerga noaptea, sau cel puțin, aș face tot ce pot să evit accidentarea”, a declarat Alex Delea, potrivit click.ro.

Alex Dela, planuri mari după Survivor All Stars

Deși nu a reușit să ajungă până în marea finală, Alex Delea se arată mulțumit de parcursul său de la Survivor All Stars și are planuri mari de viitor. Chiar dacă a ajuns de puțin timp acasă, Războinicul spune că și-a încărcat deja bateriile și este gata de acțiune. Aceste are în plan numeroase proiecte și este pus pe fapte mari.

„Atunci când am primit telefonul, le-am sunat pe mama și pe mamaia. Sunt sigur că vă dați seama că de ele îmi era cel mai dor. De familie mi-era cel mai dor. Dar îmi lipsea și agitația de acasă, trebuie să fiu sincer. Pe lângă accidentare, cred că lipsa mâncării a fost, și de această dată, extrem de dificilă. În sezonul ăsta, am fost foarte uniți toți. Iar ca să vedeți treaba asta, vorbim cu toții chiar și acum.Chiar am avut o conexiune frumoasă cu toată echipa și pot spune, fără să stau pe gânduri, că m-am înțeles bine cu toți. Îmi doresc să am cât mai multe proiecte și să nu stau deloc liniștit. Gata, m-am liniștit, relaxat, după participarea la Survivor All Stars și sunt gata de treabă”, a mai spus Alex Delea

(VEZI ȘI: CINE CÂȘTIGĂ SURVIVOR ALL STARS 2024 DE LA PRO TV, DE FAPT. MARELE ÎNVINGĂTOR CARE IA PREMIUL DE 100.000 DE EURO, POTRIVIT COTELOR CASELOR DE PARIURI)