Iată de ce Cătălin Dobrescu refuză să spună motivul divorțului de Oana Radu! „Treaba asta m-a cam dărâmat”

După mai multe luni de speculații privind divorțul dintre Oana Radu și Cătălin Dobrescu, adevărul încă nu a fost elucidat 100%. Invitată în podcastul lui Jorje, cântăreața a vorbit cu greu despre divorțul prin care a trecut și a recunoscut faptul că trece printr-o perioadă delicată.

De departe, cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l accepte Oana Radu a fost faptul că relația cu soțul ei nu s-a stricat dintr-un motiv anume. Cântăreața s-a gândit și la faptul că paote au petrecut prea mult timp împreună, cei doi având activități comune – la muncă și acasă.

„E un subiect foarte sensibil. Sunt într-o perioadă foarte, foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum. Treaba asta m-a cam dărâmat. Cel mai tare m-a dărâmat faptul că relația noastră nu s-a destrămat dintr-un motiv anume. Pur și simplu suntem atât de la fel încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun. Semănăm foarte tare și chestia asta cred că ne-a făcut rău. Am stat foarte mult timp împreună. Când ai o persoană și la muncă și acasă cred că dăunează relației. Emoțional nu sunt cel mai bine din viața mea și avem refulare în mâncare. Emoțional sunt praf” – povestea Oana Radu, în podcastul găzduit de cântărețul Jorge .

După despărțire, întrebat cine a fost vinovat de divorț, Cătălin Dobrescu a fost la fel de rezervat în declarații. Fostul manager al cântăreței refuză să dezvăluie atât motivul din spatele rupturii, cât și cine a luat primul decizia despărțirii. Concluzionând, sportivul a mai spus că este conștient de faptul că lucrurile nu au mai mers conform așteptărilor lor, însă nu are nimic să-i reproșeze Oanei.

”Din păcate am pus capăt acestei căsnicii. Cu părere de rău spun treaba asta. Nu suntem într-o situație foarte bună, dar din cauză că avem opinii diferite, gândim diferit, cred că e cea mai bună alegere pentru noi, amândoi. Avem gândiri diferite și atunci ajungeam să nu ne mai simțim bine. Noi ne-am iubit foarte mult, am stat împreună foarte mult. Nu am ce să îi reproșez Oanei”, a fost declarația lui Cătălin Dobrescu în emisiunea lui Dan Capatos.