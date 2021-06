Oana Radu, recunoscătoare soțului ei! Ce s-a întâmplat în căsnicia celor doi. „Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad”

Oana Radu și Cătălin Dobrescu formează o familie fericită și se bucură de o relație perfectă, însă au fost și momente grele prin care au trebuit să treacă. Vedeta îi este recunoscătoare soțului ei pentru că a înțeles-o, a ajutat-o să treacă peste perioadele proaste și a rămas lângă ea.

Oana Radu și Cătălin s-au căsătorit în urmă cu un an, iar de atunci au avut de înfruntat câteva provocări, venite dintr-un moment tragic prin care artista a trecut în anul 2019, atunci când fostul iubit a murit, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. (CITEȘTE ȘI: OANA RADU, MĂRTURISIRI SFÂȘIETOARE DESPRE LUPTA CU DEPRESIA: „CREDEAM CĂ AM CANCER, LEUCEMIE, TUMORI ŞI MI-AM FĂCUT FOARTE MULTE ANALIZE” )

În urma evenimentului tragic, Oana Radu a suferit mult și vreme îndelungată s-a luptat cu anxietatea și depresia. Din fericire, în viața ei a apărut Cătălin Dobrescu care a ajutat-o să treacă peste tot și să se pună din nou pe picioare.

„Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât. M-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu își dorește să devină mămică

Acum, că lucrurile grele au trecut, Oana Radu are planuri mari de viitor. Aceasta își dorește să se așeze la casa ei și să devină mămică. Este sigură că soțul ei este bărbatul lângă care va sta toată viața și că acesta va deveni tatăl copiilor ei.

„Avem de gând să ne mărim familia, bineînțeles, doar că momentan așteptăm să ne cumpărăm o locuință a noastră. Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm. Momentan, suntem tranzitorii, pentru că nu avem căsuța noastră. Așteptăm să ne luăm și după da, o să facem și un bebe. Peste 10, 15 ani, când o să fie”, a mai spus Oana Radu.

