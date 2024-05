Nebunie pe TikTok cu Nicolae Guță! Regele manelelor a dat, din nou, lovitura! Cât a câștigat celebrul cântăreț?

Nicolae Guță rupe iar topurile în materie de încasări pe TikTok. Într-un live în care a cântat și au curs dedicațiile, manelistul a încasat, din nou, sume record. Artistul a făcut dedicații speciale pentru fanii săi, care l-au răsplătit cu zeci de mii de euro. CANCAN.RO are detaliile și imaginile spectaculoase.

Nicolae Guță este unul dintre cei mai populari cântăreți de manele, iar fanii îl ”consumă” ca pe pâinea caldă. Manelistul are notorietate și lipici la public, iar asta se vede și din încasările online. Cea mai recentă transmisiune live a stârnit un număr imens de urmăritori, iar în doar cinci ore, Nicolae Guță a bătut un nou record.

Nicolae Guță a câștigat zeci de mii de euro în cinci ore

Nicolae Guță face bani ca în melodiile sale…Fără număăăr! Manelistul a bătut un nou record în materie de încasări pe TikTok. Așadar, în cele cinci ore cât a stat live și a dat dedicații, Nicolae Guță a primit 37 de milioane de aprecieri, dar și donații care au depășit cinci milioane de puncte. Ca să vă faceți o idee, un milion de puncte = 5.000 de dolari. Așadar, în cinci ore, Nicolae Guță a reușit să strângă 25.000 de dolari. Wow, Regele manelelor lovește din nou!

Vă reamintim că nu este pentru prima dată când Regele Manelelor a reușit să strângă o sumă considerabilă din dedicațiile de pe TikTok. În urmă cu câteva săptămâni, manelistul a obținut remarcabila sumă de 130.000 de dolari doar din câteva transmisiuni live. Aceasta este suma rămasă solistului după ce TikTok a reținut mai mult de 60% din bani.

Cine este omul din spatele succesului răsunător al lui Nicolae Guță pe TikTok

CANCAN.RO vă dezvăluia omul din spatele succesului răsunător al lui Guță pe Tik Tok. Este vorba despre Lucian Elgi (deținătorul contului de Tik Tok AMMA Studios) – cunoscut pentru sesiunile live în care a avut invitați nume mari din lumea manelelor. Fără a dezvălui cine este în spatele contului Bogpr – utilizatorul care i-a umplut de bani – acesta recunoaște că a dat lovitura cu Regele Manelelor, chiar dacă au existat persoane care i-au sugerat să nu îl invite în emisiunea sa online.

”Au fost foarte mulți bani. Pe ultimul live am făcut 45,000 de dolari. În 4 ore de cântat live s-au făcut 45,000 de dolari. Pe primul live am avut 20,000 de oameni, a doua oară, 24,000, a treia oară 65,000, pentru ca a patra oară să rupem platforma la toate capitolele. În 4 ore de live am avut 2 milioane de oameni care au văzut ce facem noi, adică ne-am bătut cu Pro TV, Antena 1 și Kanal D la un loc” a spus Elgi pentru CANCAN.RO.

