Nicolae Guță, prima reacție după ce a spart topul încasărilor pe Tik Tok: ”Ne cerem scuze”

Nicolae Guță a detonat orice record în materie de încasări pe Tik Tok. În doar 4 live-uri de cântat și de dat dedicații, manelistul a încasat – din donații și cadouri virtuale – 130.000 de dolari. Ce spune acesta despre succesul de pe platforma de socializare, dar și cine l-a ajutat să cucerească platforma de socializare.

Din cei 130.000 de euro, suma strânsă de Nicolae Guță din dedicații și cântări pe Tik Tok, manelistul s-a ales cu aproape 45.000 de dolari, restul reprezentând taxele plătite către platforma de socializare. Cel mai înfocat cont de pe platforma de socializare a fost Bogpr – cont care nu are nicio postare, dar donează mii de euro în dedicații și cadouri virtuale.

Ce spune Nicolae Guță despre succesul răsunător de pe Tik Tok

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos – Xtra Night Show – Nicolae Guță a mărturisit că nu se aștepta ca apariția sa pe Tik Tok să aibă un asemenea impact. Totodată, manelistul și-a cerut scuze că nu a putut să onoreze toate dedicațiile și că nu a reușit să interacționeze cu toți utilizatorii care i-au oferit cadouri și donații.

”Sincer să fiu, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fie așa de mare impactul, dar totodată, le mulțumesc tuturor celor ce ne-au urmărit, ca avem vreo 3-4 episoade. (…) Nu prea am interacționat eu direct cu publicul, eu am vorbit cu Luci despre ce și cum ar fi, pentru că el interacționează cu oamenii în direct, prin mesaje. (…) Ne cerem scuze că au mai trimis oameni cadouri, ce au putut, dar pur și simplu Luci nu a avut timp să citească, pentru că veneau pe bandă rulantă”, a mărturisit Nicolae Guță, pentru Xtra Night Show.

De altfel, în urmă cu doar câteva ore, CANCAN.RO vă dezvăluia omul din spatele succesului răsunător al lui Guță pe Tik Tok. Este vorba despre Lucian Elgi (deținătorul contului de Tik Tok AMMA Studios) – cunoscut pentru sesiunile live în care a avut invitați nume mari din lumea manelelor. Fără a dezvălui cine este în spatele contului Bogpr – utilizatorul care i-a umplut de bani – acesta recunoaște că a dat lovitura cu Regele Manelelor, chiar dacă au existat persoane care i-au sugerat să nu îl invite în emisiunea sa online.

”Chiar dacă as ști, n-aș putea spune cine e Bogpr. Eu nu pot să vorbesc despre un om atâta timp cât el nu vrea să își dezvăluie identitatea.

”Au fost foarte mulți bani. Pe ultimul live am făcut 45,000 de dolari. În 4 ore de cântat live s-au făcut 45,000 de dolari. Pe primul live am avut 20,000 de oameni, a doua oară, 24,000, a treia oară 65,000, pentru ca a patra oară să rupem platforma la toate capitolele. În 4 ore de live am avut 2 milioane de oameni care au văzut ce facem noi, adică ne-am bătut cu Pro TV, Antena 1 și Kanal D la un loc” a spus Elgi pentru CANCAN.RO.