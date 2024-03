Cât a câștigat Nicolae Guță într-o seară din TikTok. Suma este uriașă! Regele manelelor a atins un record pe platformă!

Recent, Nicolae Guță a captat atenția pe platforma TikTok, devenind viral. Ultima sa transmisiune live a atras un număr considerabil de spectatori, care i-au adus câștiguri substanțiale. Artistul a făcut dedicații speciale pentru fanii săi, care l-au răsplătit cu sute de euro.

Este cunoscut faptul că Nicolae Guță este unul dintre cei mai populari cântăreți de manele, iar recent a devenit viral și pe platforma TikTok. Ultima sa transmisiune live a stârnit un număr mare de urmăritori.

În ultimele săptămâni, Nicolae Guță a fost tot mai prezent în mediul online, cu o activitate deosebită pe platforma TikTok. Într-un live recent, care a avut loc cu doar o zi în urmă (24.03.2024), Guță a reușit să atragă o mare audiență de fani entuziasmați.

În timpul transmisiei live, Nicolae Guță a oferit dedicații speciale internauților care au donat bani, alături de membrii trupei sale. Această apariție online a fost una dintre cele mai profitabile de pe platformă. Trebuie menționat că manelistul a obținut remarcabila sumă de 73.000 de dolari doar din această transmisiune live. Aceasta este suma rămasă solistului după ce TikTok a reținut mai mult de 60% din acești bani.

În urmă cu trei decenii de la moartea tatălui său, Nicolae Guță își dorește să mențină vie memoria acestuia. Acesta este motivul pentru care artistul a ales să își tatueze numele tatălui său pe frunte, considerând că astfel îl are mereu alături la fiecare pas.

„Au apărut destule zvonuri cum că m-am dilit, că am luat-o razna, mi s-a spus că sufăr de bine, că vreau să ies în evidență. Nu m-a interesat și nu mă va interesa niciodată ce vorbește lumea. Dacă eu mi-am tatuat numele tatălui meu și aici scrie „Iubitul meu tată, Niculae” a fost pentru că, pentru mine, este mentorul meu și este în continuare, chiar dacă nu îl am de 34-35 de ani. Cam câți ani are Nicoleta atât are și el. De când părintele meu nu mai este, poate că lumea o să mă creadă nebun, o să creadă că trăiesc în filme, eu vorbesc în fiecare zi cu tata. Atunci când sunt supărat, mă rog la el”, a spus Nicolae Guță, într-un podcast.