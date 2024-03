Ce semnifică tatuajul de pe fruntea lui Nicolae Guță, făcut în numele tatălui său. „M-am dilit, am luat-o razna”

Pentru nimeni nu mai este o surpriză că Nicolae Guță are numele tatălui său tatuat pe frunte. Tatuajul a creat adevărate controverse, dar puțini știu adevăratul motiv pentru care manelistul a recurs la acest gest.

Nicolae Guță și-a pierdut tatăl în urmă cu mai bine de trei decenii. Cu toate că a trecut atât de mult timp, manelistul susține că încă simte că părintele îi este alături. Mai mult, Guță a dezvăluit că și-a dorit să-și exprime recunoștința față de tatăl său pentru timpul pe care l-au petrecut împreună.

Așa a ajuns Nicolae Guță să-și tatueze numele tatălui său pe frunte. Atunci când a apărut pentru prima dată în spațiul public cu tatuajul, mulți l-au criticat.

Motivul pentru care a fost batjocorit este că ar fi încercat să atragă atenția. Manelistul susține tatuajul reprezintă un gest măreț de iubire față de tatăl său. Bărbatul s-a stins din viață în urmă cu aproape 35 de ani.

„Au apărut destule zvonuri cum că m-am dilit, că am luat-o razna, mi s-a spus că sufăr de bine, că vreau să ies în evidență. Nu m-a interesat și nu mă va interesa niciodată ce vorbește lumea. Dacă eu mi-am tatuat numele tatălui meu și aici scrie „Iubitul meu tată, Niculae” a fost pentru că, pentru mine, este mentorul meu și este în continuare, chiar dacă nu îl am de 34-35 de ani. Cam câți ani are Nicoleta atât are și el”, a mărturisit Nicolae Guță, pe TikTok.