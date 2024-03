Drama neștiută a lui Nicolae Guță. Și-a pierdut un frate din cauza cancerului, iar altul a fost diagnosticat cu aceeași boală

Nicolae Guță (56 de ani) a trecut prin momente grele! Fratele celebrului manelist a suferit o operație în Turcia, fiind diagnosticat cu cancer. Cântărețul a trăit în fiecare zi cu teama că oricând l-ar putea pierde.

Prin prisma meseriei, Nicolae Guță a arătat mereu că este o fire veselă. Însă, viața lui nu a fost tocmai ușoară. A avut de înfruntat mari cumpene. În urmă cu mai bine de 10 ani, fratele lui, Samir, s-a stins din viață, după o luptă crâncenă cu cancerul. Iar apoi Ori, fratele cel mai mic, a fost și el diagnosticat cu această boală nemiloasă. Cântărețul a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut.

Viața l-a pus la încercare, de multe ori, pe Nicolae Guță. Celebrul manelist și-a făcut curaj și a vorbit despre una dintre cele mai mari drame pe care le-a trăit. Cântărețul își iubește foarte mult familia, așa că a suferit cumplit atunci când fratele său, Samir, s-a stins din viață.

Artistul a povestit că greutățile nu s-au oprit acolo pentru el. Ori Linguraru, fratele cel mic, s-a îmbolnăvit și el de cancer, având nevoie de o operație în Turcia. La acea vreme, a avut sufletul distrus și a trăit cu teama de a nu se întâmpla o altă tragedie.

„Fratele meu are cancer. Fratele meu a fost în Turcia, eu știu prin ce am trecut, nu știe nimeni. Mi-am pierdut un frățior de cancer, iar frățiorul meu, Ori, este în Turcia operat. Numai eu știu ce e în sufletul meu, cu teamă și frică…Acum, acum îl pierd.

De la viață am învățat că nu trebuie să te dai mare decât ești. De fapt, nimeni nu trebuie să se dea mare. Așa de ușor se poate muri. Într-o clipă se duce viața și eu mi-am însușit lucrurile astea (…) Am zis că în ultima perioadă nu m-am simțit prea bine și am zis că sunt traumatizat, cu frică. Am și emoții, m-au cuprins toate.”, a declarat Nicolae Guță, în cadrul unui podcast.