Nicolae Guță și-a lăsat fanii cu gura căscată! Care este cea mai mare dorință a manelistului: „Regret că n-am avut parte de...”

Nicolae Guță nu are nevoie de prea multe prezentări. Manelistul este un bărbat împlinit din toate punctele e vedere. Dacă pe plan profesional are un succes răsunător, nici pe plan personal nu o duce rău. Cu toate acestea, cântărețul are o dorință pe care și-a exprimat-o public și a reușit să își lase fanii cu gura căscată!

Nicolae Guță se poate lăuda cu o familie numeroasă, fiind tată a 12 copii, însă și-ar dori să devină din nou părinte și chiar să adopte alți 2 copii.

Nicolae Guță: „Am zis că vom mai înfia încă două fete”

Nicolae Guță a făcut dezvăluiri uimitoare despre viața sa personală. După ce a mărturisit că își dorește să mai adopte două fetițe, „Regele manelelor” a precizat și motivul pentru care ar face acest lucru, mai exact, faptul că în copilărie a vrut să aibă cât mai mulți frați.

„Am zis că vom mai înfia încă două fete, că să fim un set de cinci, să fie familia numeroasă, pentru că eu regret că n-am avut parte de mai mulți frați, cea mai mare bucurie este când te strângi cu ai tăi”, a declarat Nicolae Guță la Antena Stars.

Nicolae Guță: „Am o slăbiciune la copii”

Recent, artistul a făcut câteva confesiuni emoționante despre familie. În ciuda faptului că are deja 12 copii, acesta spune că are o slăbiciune pentru cei mici și își dorește cât mai mulți.

„Eu mi-aș mai dori să mai am cu Cristina încă un copil, poate va îngădui Domnul să avem și o fată. Eu iubesc copii, acesta e adevărul, îi admir și îmi e drag și de copiii care nu sunt ai mei, am o slăbiciune la copii eu, mi-am dorit mulți frați și am o slăbiciune pentru copii. Am ceva aparte pentru copii, să-i văd crescând, cel puțin pe cei mici când îi văd plâng și râd, plâng și râd. Sunt momente foarte emoționante”, a mărturisit cântărețul pentru Spynews.ro.

Nicolae Guță vrea să se cunune religios

Artistul nu este căsătorit religios cu mama celor doi copii ai săi, Eden și Selin. Cu toate acestea, Nicolae Guță nu exclude varianta de a spune „Da” și în fața lui Dumnezeu și își dorește ca marele eveniment să fie urmat de o petrecere.

„Îi mulțumesc Cristinei că mi-a dăruit doi copii: Eden și Selin, lucrurile s-au liniștit. Cristina îmi poartă numele, dar dacă te gândești la vreo petrecere cu fast, probabil că va veni și acest lucru, doar că la momentul potrivit, la locul și la momentul potrivit.

Noi suntem căsătoriți civil. Eu nu zic nu la cununia religioasă, dar la momentul potrivit. Trebuie să terminăm căsuța, sunt mai multe lucruri care trebuie puse la punct și în ordine în același timp”, a mai dezvăluit Nicolae Guță pentru sursa citată anterior.