Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: „Nu venea niciun medic, a murit lângă ea"

De: Delina Filip 09/01/2026 | 17:30
Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: Nu venea niciun medic, a murit lângă ea
Scandalul momentului în care sunt implicați mai mulți influenceri, printre care și Makavelli și Lolrelai, dar și o tânără tiktokeriță care a ajuns de urgență la spital se amplifică. În urmă cu câteva zile, mai multe persoane, printre care şi influencerii Makaveli și Lolrelai, au intrat, în cursul nopţii în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, încercând să externeze o celebră tiktokeriță care era internată acolo. Reprezentanţii unităţii medicale au afirmat că acestea au intrat abuziv în Secţia de Neurologie şi au ameninţat personalul. Pe de altă parte, aparținătorii tinerei se apără și susțin că nu s-a pus niciodată problema unei amenințări. CANCAN.RO a stat de vorbă atât cu influencerița care s-a ocupat de internarea ei, cât și cu celebra tiktokeriță care a ajuns într-o situație limită și a aflat cum au stat de fapt lucrurile. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cazul unei tiktokerițe care a fost externată cu forțat dintr-un spital din Constanța a stârnit rumoare și multe controverse, ajungând viral pe internet. Domnișoara, pe numele ei Ioana, a început să acuze în urmă cu câteva zile dureri de cap severe, amorțeli și amețeli. Speriată, a decis de bunăvoie să se prezinte la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa și a sperat că va fi salvată. Lucrurile însă au luat o cu totul altă întorsătură, iar domnișoara nu doar că nu a fost băgată în seamă, dar era la un pas să se întâmple o tragedie în spital, spune ea. A decis să apeleze la soluția de avarie și să ceară ajutorul pe internet. Mai mulți influenceri s-au mobilizat și au dat buzna în spital pentru a o salva pe fată. Desigur că scandalul a ajuns să fie cât casa, iar poliția a intervenit.

Prietena lui Makavelli a trecut prin clipe cumplite: „Eram ignorată! Lângă mine o femeie a ieșit de-a bușilea pe hol și a murit”

Tânăra care acum este internată într-un spital privat din Capitală a dezvăluit calvarul prin care a trecut. Aceasta a început să acuze dureri severe de cap și amorțeli așa că a sunat la 112.

„Mi-a amorțit capul, ceafa, limba și simțeam că îmi pierd conștiența. Am ajuns la Spitalul de Urgență la Constanța, era plin acolo de oameni. Am plecat și a doua zi la 4 dimineața a început calvarul, eram singură, am amețit, mă durea capul groaznic, am căzut în casă și mi-am pierdut conștiența. Am sunat la 112, a venit salvarea și m-a dus la urgență la același spital. Nu mai puteam să vorbesc, eram complet amorțită, mă durea îngrozitor capul. M-au ținut 7 ore, nu respectau ordinea, nu respectau cât de grav e cazul, luau după cum considerau ei. Ei am fost pusă la verde, dar eu consider că ar fi trebuit să fiu la roșu, dar așa au decis ei. Acolo am fost ignorată, m-au băgat într-un salon la neurologie unde erau și cei cu gripă. Practic eram expusă unui alt risc”, spune tânăra pentru CANCAN.RO

Prietena lui Makavelli a trecut prin momente cumplite în spital
Prietena lui Makavelli a trecut prin momente cumplite în spital

Ioana susține că pe măsură ce orele treceau, starea ei de sănătate se degrada vizibil, iar lipsa unei reacții ferme din partea cadrelor medicale au făcut-o să intre în panică. Tiktokerița a ajuns să se teamă pentru viața ei în momentul în care o femeie care se afla cu ea în salon a murit în fața ochilor ei. Acela a fost momentul în care Ioana a realizat că situația ei poate deveni tragică oricând și a găsit soluția care i-a salvat viața: A intrat live pe Tiktok pentru a cere ajutor!

„Eram în cameră cu încă patru femei, una era să moară lângă mine. A ieșit pe hol de-a bușilea o doamnă și a murit. A fost îngrozitor, am trăit ceva oribil. Am așteptat șapte ore și mi-au făcut doar un CT. Am cerut să fiu externată și nu le mergea sistemul. Am intrat live să le cer oamenilor ajutorul, a fost singura soluție la care m-am gândit. Au intrat 20.000 de oameni pe live-ul meu și videoclipurile au fost vizualizate de 800.000 de oameni”, a spus ea.

„Am plecat cu o salvare privată! Nimeni nu a făcut scandal”

Din cauza faptului că tiktokerița cerea ajutor în mod repetat, iar nimeni din spital nu ar fi intervenit, mai mulți influenceri s-au mobilizat și au adus o salvare privată în fața spitalului pentru a o lua pe tânără și a o transfera la un alt spital.

„Dacă nu intervenea familia mea la urgență să insiste pentru că leșinam pe acolo, nu se întâmpla nimic. Mama și tata erau jos și nu știau ce să facă. Mi-au băgat calmante încontinuu, fără să știe ce am și nu îmi trecea durerea de cap și amorțeala feței. Apoi mi-a amorțit mâna dreaptă, piciorul cu totul și mi se strâmbase gura. Eu ceream deja de peste o oră externarea și abia dimineața la 7 am reușit să plec de acolo. Am plecat cu o salvare privată chemată special de oamenii care m-au ajutat și de familia mea”, a spus ea.

Ulterior, în presă au apărut informații conform cărora în spital ar fi avut loc un scandal de proporții, fiind nevoie inclusiv de intervenția poliției. Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au susținut că mai mulți influenceri au pătruns în incinta spitalului încălcând flagrant regulile de acces, normele interne şi protocoalele de siguranţă ale unităţii sanitare. Ioana neagă însă categoric aceste afirmații și spune că totul a fost exagerat. Potrivit tinerei, externarea s-a făcut legal, la cerere, cu actele semnate, iar prezența poliției nu ar fi fost cauzată de vreun conflict, ci de amploarea pe care cazul o luase deja în mediul online.

„Vreau să zic că nimeni nu a făcut scandal cum s-a spus, eu am vrut să plec de acolo. Mama mea a semnat și am plecat”, a spus tânăra.

Și Lolrelai, una dintre persoanele implicate în salvarea Ioanei, a dezvăluit pentru CANCAN.RO aceeași versiune.

„Nu a existat niciun fel de amenințare. Noi putem dovedi biletul de externare, noi putem dovedi prin comunicatul celor de la poliție că nu a existat niciun incident. Aș vrea să dovedească și cei care spun că au existat amenințări, amenințările. Acest scandal este imaginar sau cel puțin nu ne privește pe noi cei care chiar am ajutat și nici pe pacienta. Ea a cerut să fie transferată. Este dreptul ei să-și facă investigațiile medicale unde vrea”, a spus Lolrelai. 

Ioana a ajuns ulterior la un spital privat din Capitală, iar acum este în afara oricărui pericol.

„Am ajuns la București cu salvarea, am făcut RMN-ul și mi-au spus că am un chist la cap care îmi apasă pe un nerv. Acum sunt internată, oamenii au grijă de mine, am buton de panică, sunt la un spital privat din Capitală”, a spus ea.

