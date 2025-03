Cum sunt ca șefe Loredana și Raluca Bădulescu. Lolrelai și Tina le-au dat în ”freză” la dublu! Te așteptai la asta?

Filmul „Mentorii” a intrat deja în cinematografe, iar distribuția este una de excepție. Cătălin Bordea, Dorian Popa, Mihai Petre, Adrian Titieni, Mira, Loredana și Raluca Bădulescu sunt câteva dintre numele grele pe care le veți vedea pe marile ecrane. Dar, ceea ce nu știe lumea este cum sunt Loredana și Raluca Bădulescu în calitate de șefe. Cele două dive ale showbizului au fost date de gol de „angajatele” lor. CANCAN.RO are un interviu savuros, în exclusivitate.

Loredana și Raluca Bădulescu sunt două dintre cele mai emblematice figuri din showbizul românesc. Fiecare dintre ele și-a construit o carieră de succes într-un anumit domeniu. Însă ce nu știe lumea este cum sunt cele două în raport șef-angajat. Însă asta, vom afla în rândurile care urmează.

Au dat tot din casă! Cum sunt Loredana și Raluca Bădulescu în calitate de șefe

Tina Duceac și Lolrelai sunt două dintre actrițele care interpretează un rol de senzație în cea mai nouă comedie românească. Cele două au avut personaje total opuse de interpretat. Dacă iubita lui Costi Max a fost asistenta Loredanei, fiind una dintre cele serioase personaje, pe Lolrelai am găsit-o mai mult dezbrăcată la premieră decât îmbrăcată. Nu vă faceți griji, vedeta ne-a declarat că acesta a fost scopul și fiecare dintre actorii care au jucat în film s-au îmbrăcat conform personajelor. Dar, haideți să vedem ce au avut fetele de spus.

„Vreau să vă spun că o să se râdă foarte mult la film, vă garantez. Eu sunt asistenta Loredanei, ce îți poți dori mai mult? Rolul este în stilul asta, cumințel. Noi ne-am îmbrăcat fiecare în stilul rolului nostru”, a declarat fosta concurentă Buzzhouse. În plus, Tina ne-a mai spus că interacțiunea cu Loredana a decurs foarte bine, iar artista este o șefă: „Minunată, genială, am avut chimie bună, o să vedeți”.

Pe de cealaltă parte, Lolerlai ne-a declarat că a făcut parte din echipa Ralucăi Bădulescu. A avut un rol de bad girl și ne-a spus că nu este cazul să ne mire că vestimentația ei mai mult nu exista, căci s-a îmbrăcat în ton cu personajul. Cu toate acestea, blondina ne-a spus că s-a simțit foarte bine pe platourile de filmare.

„Eu am avut un nume, dar nu contează pentru că pe nimeni nu interesează. Am fost, ca de obicei, dezbrăcată, mai dezbrăcată decât acum și am fost în echipa Ralucăi Bădulescu și m-am simțit minunat”.

Dincolo de glumele aferente și de faptul că filmul este o comedie savuroasă, Lolrelai și Tina Duceac ne-au dezvăluit că au avut multe de învățat pe parcursul filmărilor. Și oamenii care vor merge să vadă filmul vor rămâne cu câteva concluzii importante, spun ele.

„Mesajul in care se subliniază să fii tu însăți! Important este să fii autentic și să fii tu bine cu tine” , a declarat Tina.

Lolrelai a completat-o, subliniând un mesaj important pe care filmul îl transmite. „Să nu vă luați după oamenii din online care vă vând iluzia unei vieți perfecte, așa ceva nu există! Ceea ce vedem în online de cele mai multe ori este ceea ce vinde, nu este și adevărul. Dincolo de cât veți râde, mesajul este unul real și important: Să îți găsești propriul tău drum.Fii tu că toți ceilalți sunt luați!” , susține fosta concurentă de la iUmor.

