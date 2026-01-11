Test IQ exclusiv pentru genii | 1-2=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. În provocarea de astăzi trebuie corectezi ecuația 1-2=7, însă cu o singură condiție. Ai voie să muți un singur băț de chibrit. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, dar care poate să dea ceva bătăi de cap. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 1-2=7.

Test IQ exclusiv pentru genii | 1-2=7 este greșit

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 7 (astfel încât să devină 1), apoi să muți bățul de chibrit în fata numărului 1 (astfel încât să devină -1). Prin urmare, ecuația corectă devine 1-2=-1.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

