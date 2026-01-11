Acasă » Știri » Următoarea vacanță a elevilor în anul școlar 2025–2026. Vor sta acasă o săptămână

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 16:05
Elevii au revenit la școală după sărbători, dar nu mai au mult până la următoarea vacanță, care va fi chiar luna viitoare. Atunci pot merge cu părinții la schi sau se pot bucura de un sejur departe de țară, la mare și la soare.

Astfel, cursurile se desfășoară între 8 ianuarie și începutul lunii februarie, apoi, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026, elevii iar au pauză.

Cursurile se reiau până pe 3 aprilie 2026, când vine vacanța de primăvară, care este cuprinsă în perioada 4-14 aprilie. Paștele ortodox din 2026 pică duminică, 12 aprilie, așa că aceasta este, de fapt, liberul pentru sărbătorile pascale. Clopoțelul sună din nou pe 15 aprilie până pe 19 iunie 2026, iar vacanța de vară se instalează pe 20 iunie și durează până pe 6 septembrie 2026.

Când termină cursurile clasele mari

Pentru clasele terminale, anul școlar arată altfel.

  • Clasa a VIII-a: termină cursurile pe 12 iunie 2026;
  • Clasa a XII-a și a XIII-a: termină cursurile pe 5 iunie 2026;
  • Liceele tehnologice și școli profesionale: încep vacanța pe 26 iunie 2026.

Programele naționale Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până pe 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive. Organizarea se stabilește de  fiecare unitate de învățământ în parte. Cele două programe se stabilesc în intervale diferite ale anului școlar.

Daniel David a demisionat de la Minister după un an

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat din funcție pe 22 decembrie 2025, după un an de când preluase mandatul. Demisia sa avut la bază nemulțumirile legate de bugetul educației și deciziile drastice legate de tăierea burselor. 

Acesta a precizat că a fost o onoare să ocupe funcţia ca tehnocrat susţinut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 şi 23 iunie 2025 – 22 decembrie 2025.

 Le mulţumesc preşedintelui ţării Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiţi şi dedicaţi binelui ţării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună. Fără să fiu un om politic, am acceptat mandatul de ministru al Educaţiei şi Cercetării cu convingerea că, într-un moment dificil pentru ţara noastră, datoria faţă de binele public trebuie să prevaleze asupra oricărei comodităţi personale sau profesionale. Am încercat, pe durata acestui mandat, să îmi exercit funcţia cu rigoare, onestitate şi respect faţă de oameni şi de instituţiile statului, făcând ce mi-a stat în putere potrivit raţiunii şi binelui comun. Astăzi, consider că această datorie a fost împlinită. Nu mi-am ales aceste timpuri, nici problemele acestor timpuri, doar felul în care să le înfrunt”, a mai transmis Daniel David.

