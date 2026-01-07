Acasă » Știri » Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână

Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână

De: Andreea Stăncescu 07/01/2026 | 11:04
Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână
La ce preț va ajunge o vacanță

Dacă planifici o vacanță în vara anului 2026 în România, trebuie să te aștepți la costuri destul de ridicate, mai ales dacă vrei să te bucuri de confort, mâncare bună și activități pentru întreaga familie. Noi am făcut calcului complet pentru o săptămână, raportat pe categorii. Astfel vei observa la ce preț se ajunge o astfel de experiență în următoarele luni.

Planificarea unei vacanțe la mare pe litoralul românesc vara anului 2026 poate fi mai scumpă decât ne-am aștepta, mai ales dacă vrem să ne bucurăm de confort și activități pentru întreaga familie. Noi am făcut un calcul și am observat că prețul final ajunge la mii de lei.

Românii sunt cunoscuți ca fiind iubitori de călătorii și preferă să-și planifice totul din timp. Majoritatea aleg să calculeze bugetul estimativ înainte de a face rezervări, astfel încât să poată alege cele mai bune opțiuni pentru portofelul lor, fără a renunța la confort sau experiențe plăcute. Această abordare le permite să compare prețurile pentru cazare, mese și activități și să se asigure că fiecare cheltuială este justificată, transformând vacanța într-un moment relaxant și lipsit de stres financiar.

Astfel că trebuit luate în considerare mai multe aspecte importante. Pe lângă cazare, care poate ajunge între 3.150 și 4.200 lei pentru o săptămână, și mesele zilnice, care pot costa între 2.100 și 2.800 lei pentru o familie, mai trebuie să iei în calcul și transportul, plaja, distracțiile și cheltuielile neprevăzute.

În funcție de opțiunile alese și de stilul de vacanță, costul total poate varia semnificativ, ajungând chiar la 9.000 de lei dacă optezi pentru variantele mai scumpe în fiecare categorie din exemplele date mai jos.

  • Cazarea: 3.150 – 4.200 lei
  • Mâncarea: 2.100 – 2.800 lei
  • Transport: 500 lei
  • Plajă & distracții: 600 – 900 lei
  • Extra: 400 – 600 lei

